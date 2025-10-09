手持ちのiPhoneやiPadを売却するとき、データ移行に手間取ったことはありませんか？株式会社NEXERとダイワンテレコムは、事前調査で「iPhoneやiPadを売った経験がある」と回答した全国の男女73人を対象に、iPhoneやiPadを売るときのデータ移行に関するアンケートを実施。3割以上が「うまく移行できなかった」「設定がわかりづらい」など移行作業に困ったと答えました。



【写真】本当にほしかったiPhone…発明家が提案

調査は2025年7月〜8月にかけて実施。まず「iPhoneやiPadを売る前にデータ移行を行いましたか？」と尋ねたところ、83.6%がデータ移行の経験がありました。



「手順が難しい」「アプリがうまく移行できない」「1人では対応しきれなかった」といった声が多く寄せられました。また、「回線解約後に操作できなくなった」「データが完全に残らなかった」など、予期せぬトラブルも多くありました。



「売却時のデータ移行で困ったことはありましたか？」と質問したところ、31.1％が「あった」と回答。具体的にどのようなことで困ったのか、コメントの一部を以下に記載します。



・手順が難しかった。（40代・男性）

・全てのアプリがうまく移行出来なかった。（50代・女性）

・1人で行いましたが、なかなかうまくいかなかったです。（50代・女性）

・すでに回線を解約したため、IDが使えなくなり、いろいろ消去作業ができなくなった。（60代・男性）

・データが全部残らなかったです。（60代・女性）

・最初はやり方が判らず、教えてくれる人も少なかった。（70代・男性）



データ移行にどれくらいの時間がかかったのか尋ねたところ、「30分〜1時間未満」（34.4％）が最も多く、次いで「30分未満」（32.8％）と半数以上が1時間以内に作業を終えている一方、「3時間以上」（13.1％）も。環境やスキルによって大きな差があることがうかがえます。



データ移行後のトラブルについては、13.1％が「あった」と回答。その一部を紹介します。



・全部移行できていなかった。（40代・女性）

・途中でフリーズしたようだった。（50代・男性）

・ID・PWが使えなくなった。（60代・男性）

・途中何度かエラーになりました。（60代・女性）

・アプリがうまく作動しない。（60代・女性）

・全てのデータが消えたこと。（60代・男性）



【出典】株式会社NEXERとダイワンテレコムによる調査