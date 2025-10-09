宮里藍と有村智恵、大会前夜祭で見せた豪華な2ショット ファンは「2人ともおめかしして素敵です」
宮里藍が自身のインスタグラムを更新。10日に開幕する「スタンレーレディスホンダ」の前夜祭を大いに楽しんでいる様子を投稿した。
【写真】宮里藍も大興奮！ 前夜祭に展示された新旧プレリュード【本人のInstagramより】
本大会を特別協賛するホンダのブランドアンバサダーを務める宮里。前夜祭会場に展示されていた1987年のプレリュードを見つけると「興奮しました！」と大喜び。そして進化を遂げてきた6代目のプレリュードを「めちゃくちゃかっこよかったですー！ 今大会優勝の副賞でもあります！！」と紹介した。投稿でも「明日のプロアマに同じく参加する有村智恵とも安定の写真」という豪華な顔合わせの2ショットに続いて、新旧プレリュードの写真が何枚も続き、車好きな一面を覗かせていた。さらに本大会には、ホンダに所属する岩井明愛&千怜ツインズ、宮里と同じサントリーに所属する渋野日向子も参戦する事もあげ「何とも豪華な顔ぶれな1週間です」とファンの期待を盛り上げていた。明日のプロアマ戦に向けては「台風の影響で風が強いと思いますが、とにかく久しぶりのゴルフ楽しみますー！笑 ホンダさん素敵な機会を本当にありがとうございます！」と自分自身の気持ちを盛り上げていた。ところが最後にハッシュタグを添えて「全くクラブ握ってないので」「もうどうなるか分かりません」「それもまた楽しい」と、ちょっとだけ自分のゴルフを心配しつつも、それも楽しんでしまおうという余裕を見せていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
トーナメント会場でお祭り気分!? ホステスプロの菅沼菜々が主催企業にお願い、コースには出店が並んでまるで縁日
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
堀奈津佳&琴音姉妹が東西で嬉しい同時優勝！ 姉・奈津佳は久しぶりに獲得したトロフィーを手に「諦めなくてよかった」
日本女子OPで3位に入った高校1年生の廣吉優梨菜 同組でラウンドした優勝者・堀琴音とSNS上でやりとり「半端なく上手だった！！」
【写真】宮里藍も大興奮！ 前夜祭に展示された新旧プレリュード【本人のInstagramより】
本大会を特別協賛するホンダのブランドアンバサダーを務める宮里。前夜祭会場に展示されていた1987年のプレリュードを見つけると「興奮しました！」と大喜び。そして進化を遂げてきた6代目のプレリュードを「めちゃくちゃかっこよかったですー！ 今大会優勝の副賞でもあります！！」と紹介した。投稿でも「明日のプロアマに同じく参加する有村智恵とも安定の写真」という豪華な顔合わせの2ショットに続いて、新旧プレリュードの写真が何枚も続き、車好きな一面を覗かせていた。さらに本大会には、ホンダに所属する岩井明愛&千怜ツインズ、宮里と同じサントリーに所属する渋野日向子も参戦する事もあげ「何とも豪華な顔ぶれな1週間です」とファンの期待を盛り上げていた。明日のプロアマ戦に向けては「台風の影響で風が強いと思いますが、とにかく久しぶりのゴルフ楽しみますー！笑 ホンダさん素敵な機会を本当にありがとうございます！」と自分自身の気持ちを盛り上げていた。ところが最後にハッシュタグを添えて「全くクラブ握ってないので」「もうどうなるか分かりません」「それもまた楽しい」と、ちょっとだけ自分のゴルフを心配しつつも、それも楽しんでしまおうという余裕を見せていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
トーナメント会場でお祭り気分!? ホステスプロの菅沼菜々が主催企業にお願い、コースには出店が並んでまるで縁日
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
堀奈津佳&琴音姉妹が東西で嬉しい同時優勝！ 姉・奈津佳は久しぶりに獲得したトロフィーを手に「諦めなくてよかった」
日本女子OPで3位に入った高校1年生の廣吉優梨菜 同組でラウンドした優勝者・堀琴音とSNS上でやりとり「半端なく上手だった！！」