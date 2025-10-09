カーリングのパンコンチネンタル選手権に向け、女子日本代表のロコ・ソラーレが10月9日、オンラインで取材に応じた。

10月19〜26日にかけて米国ミネソタ州で開催される同大会は、来年の世界選手権の出場枠がかかっている。スキップの藤沢五月（34）は「PCCC（パンコンチネンタル選手権）は凄く思い入れのある大会なので楽しみ。私たちはオリンピックの代表決定戦で敗れてしまったけど、このPCCCは今季は世界選手権につながっている大事な大会。しっかりと日本代表として、まずは世界選手権の枠をしっかりと勝ち取りたい」と抱負を口にした。

ロコは26年ミラノ・コルティナ五輪に向けた9月の日本代表決定戦で1次リーグ敗退を喫し、3大会連続五輪出場への道が閉ざされた。吉田知那美（34）は「オリンピックへの挑戦は終わったけどシーズンは続いている。9月に負けてしまったけど、いろんな世界一への方法があるよというのを、私たちで強く体現していけたらと思っている」と決意を示した。

アジア、オセアニア、米大陸の国・地域で争われる今大会の女子日本代表は、今年の日本選手権の優勝、2位のチームが辞退したことから3位だったロコが代表に決まった経緯がある。