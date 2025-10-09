お笑いコンビ「ナインティナイン」の岡村隆史（55）が8日放送のフジテレビ「週刊ナイナイミュージック」（水曜後11・00）に出演。かつてダンスで共演したことのある人気ダンス＆ボーカルグループメンバーと再会する場面があった。

音楽フェス「a-nation 2025」を盛り上げるべく会場を訪れた岡村は、リハーサル終わりの男性6人組「GENERATIONS」と対面。

メンバーの小森隼は岡村がEXILEとのコラボユニット「オカザイル」として活動する際に着用する青ジャージーを着ているのを見て「青ジャージじゃないですか」と感激した。

岡村が「お前、緊張してんのか」と上から目線で話すと、小森は「緊張してますよ」と明言。18年前、12歳だった当時人気バラエティー番組「めちゃ×2イケてるッ!」の「オカザイル」スペシャルで岡村と「WON'T BE LONG」を共に踊ったことがあった。

小森が丸刈りだった当時のVTRが流れると、岡村は「俺がHIROさんに（ジェネ）レーションズ入れたってくれって言うたから」「入ってなかったんだよ、ほんと。ギリギリ入ってなかってん」とボケ、メンバーは大爆笑。

小森は「ちょっといいですか…。18年越しの『WON'T BE』…」と再度岡村と踊りたいとおねだり。「ナインティナイン」矢部浩之が「今もう厳しいかもね。ちょっとこの感じみたら」と岡村の体形を心配したが、小森は「いや、絶対そんなことないです。僕の憧れのスターですから」と持ち上げてみせた。

岡村は「そうやんな。東のHIRO、西の岡村と言われててん」と言い、矢部は「聞いたことない」とバッサリ。岡村が「逆にいけんの？俺もアキレス腱やったし」と続けると、小森は「僕も痛風になったんで」と話して笑わせた。

それでも実際に踊ってみると、超ノリノリの2人は止まらない状態に。矢部が白濱亜嵐に止めるように指示を出すと、止めに入った白濱もノリノリで踊ってしまい、その後もメンバーが止めに入るも、ついに全員と岡村で踊り狂った。

最後はお笑いコンビ「FUJIWARA」原西孝幸のギャグ「ポクチン」のダンス「ポクチンスタイル」まで披露。小森は「これイケてます！」と満足げに話した。