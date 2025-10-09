【NASCAR】第32戦：Bank of America ROVAL 400／シャーロット モータースピードウェイ（日本時間10月6日）

【映像】接触→バックでゴールの劇的フィニッシュ

全米で人気ナンバーワンのレース、NASCAR（ナスカー）の第32戦が開催。プレーオフ上位進出をかけた一戦で、ロス・チャステインがドラマチック過ぎるフィニッシュシーンを見せ、7日の中継で放送席とファンを驚かせた。

レギュラーシーズンを終え、今レースの順位次第で8位までの上位進出者が決定するプレーオフ（PO）、チャステインはレース開始前の時点でPO 9位。なんとか8位以内に滑り込みたいところだが、レース終盤にピットレーンの速度違反でペナルティを課され15位前後を走行、暫定ポイント差でギリギリ8位という状況。タイヤは限界を迎えて悲鳴を上げており、ジリジリと順位を落とし始めていた。一方、POポイント9位のジョーイ・ロガーノは、フレッシュタイヤで順位を上げ、チャステインとロガーノの間には数台いたが、チャステインが順位を下げるごとにポイントは縮まっていく。

そして最終周、チャステインの1号車はデニー・ハムリンの11号車に抜かれてしまう。ハムリンより上位でレースを終えないとポイントでロガーノに勝てないことを知ったチャステインは焦ったのか、最終シケインで前方の11号車に接触。絡んだままハーフスピンした2台はコースの後方を向いてしまう。しかしこの瞬間、1号車はマシンの向きを変えることなく、そのままバックでフィニッシュラインへ。解説の桃田健史氏も思わず「バック！ バック！ バック！ バック！」と叫んだ。1号車は白煙を挙げながら、信じられないことにバックでフィニッシュラインを通過。しかし、残酷にもその1号車の横をロガーノの22号車が通り抜けて、先にフィニッシュするのだった。解説の桃田氏からは「凄い画だ」という言葉が漏れた。

「今日は（一時中断となる）イエローコーションが少ないと思っていたら、ラストラップにとんでもないドラマが待っていました」と実況の増田隆生氏。凄まじいまでの執念を見せたチャステインだったが、今季のプレーオフ上位進出の目はこのレースで潰えることとなった。

視聴者からのコメントもかなり多く、「チャステインとロガーノ目があったのでわw」「何してんねん！！！！」「面白い最後だw」「すげー結末」「最後無理したねぇ」「チャステイン賭けにまけたかw」「慌ててバック」「頭文字Dやん」「チャステインミサイル」などの意見が集まった。（ABEMA『NASCAR Groove』／(C)NASCAR）