チャンネル登録者数286万超の人気YouTuber、加藤ひなたさんが、2025年10月7日にYouTubeを更新。20キロダイエットに成功した秘けつを明かした。

「痩せやすい体って筋肉があってこそ」

加藤さんは、62キロから42キロと、20キロのダイエットに成功したことを公表している。

10月7日のYouTubeでは「【-20kg】痩せるスピード加速した辞めた8選」と題して、ダイエットにあたってやめたことを明かした。

1つ目が「食べないダイエットをやめる」。「ファスティングとか断食とか、筋肉から分解しちゃう。痩せやすい体って筋肉があってこそって私は思うんだ」と持論を語った。

また、体が栄養をためようとすることで「太りやすく痩せにくい体が手に入る」とした。

2つ目は「しっかり栄養をとってるのに出てくる食欲はただの癖」。加藤さんは「元彼理論」として、こう語った。

「元彼忘れるために何した？ 元彼との思い出しまうよね？ もしくは捨てるよね。元彼を忘れるために、友達との時間増やすよね。趣味の時間増やすよね。一緒です。その時間を増やしてみよう」

3つ目は「臓器が疲れることをやめた」。具体的には「寝る前の胃が重たくなるような食事をやめる」のが大事だとして、「朝にいっぱい食べよう」と呼びかけた。夕食は「寝る4時間前には済ませたい」とした。

「23時から深夜の2時は絶対寝たほうがいい」

4つ目は「動かないダイエットをやめた」。有酸素運動と筋トレが大事だとして、「その中でも続けられる楽しい運動にする」ことを勧めた。

5つ目は「大きな目標を持つのはいいんだが、目の前のことをコツコツに、は忘れずに」。「コツコツ続けられるものをやろうね。無理は禁物だよって話です」と語った。

6つ目は「朝まで起きるのやめた」。「23時から深夜の2時は絶対寝たほうがいい」と呼びかけた。

7つ目は「自分のことがどんどん大切になる食事をする」。具体的には「腸活」ということで、こう語った。

「腸がきれいだといい栄養も吸収されやすくなるし、幸せホルモンって9割腸が作ってくれるから、気持ちも本当に変わるし、便通も変わってポッコリお腹もなくなる」

そして最後は「ストレッチめっちゃ大事」として、こう熱弁した。

「姿勢を正すとお腹に力を入れるじゃん。これだけで消費カロリーって全然違うの」

「姿勢を改善していくストレッチってすごい大切で、胸を張って背中を使って歩くだけでも消費カロリー上がるし、お腹も使えるし、見た目もめちゃめちゃ痩せて見える」

コメント欄には「コツをわかりやすく教えてくれてありがとうー！ 特に夕食はいっぱい食べてたから刺さったわら」「遠くのゴールより目の前が大事、ほんとそう思います 気合い入りました！！」「バランスとれた食事するようにしてるのになんで食べてしまうんだろうって思ってたけどそうかただの癖なのか。かなり納得」「ひなちゃんの説明はずっと聞いてられる またダイエット頑張ろうっと」などと書き込まれている。