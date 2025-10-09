物故者を取り上げてその生涯を振り返るコラム「墓碑銘」は、開始から半世紀となる週刊新潮の超長期連載。今回は9月11日に亡くなった菅原孝さんを取り上げる。

＊＊＊

ぶつかり合って成長

菅原孝さんと3歳年下の弟・進さんによる「ビリー・バンバン」は、日本での兄弟デュオの先駆けである。

「白いブランコ」で1969年にデビュー。澄んだ歌声が人気を呼び一躍フォーク界の代表格に上り詰める。以来、中断の時期をはさみ、56年にわたり兄弟は共に音楽活動を続けてきた。

弟の菅原進さんは語る。

「声の質が似ているので、ハーモニーを奏でられました。ヒットが続きありがたかったですが、兄とずっと一緒にいるうちにお互い考え方のささいな違いが気になってきた。本当に仲の悪い時期もありました。でも兄弟がけんかをしない方がおかしい。ぶつかり合ううち、だんだん成長につながったと今では感じています」

菅原進さんと菅原孝さん

孝さんは44年生まれ。父は東京都職員で経済局長などを務めた。兄弟の音楽好きは母の影響で、作詞作曲家の浜口庫之助さんの元へ歌のレッスンに通った。

孝さんは慶應義塾大学、進さんは青山学院大学に学ぶ。進さんはすでにアマチュアバンドで頭角を現しており、当時のメンバーには、せんだみつおさんがいた。

「決定的な対立はなかった」

レコード会社の方針で、兄弟デュオとしてデビュー。

「僕は高校の頃から音楽一筋。兄は音楽以外にも関心が広く、会社に就職しても成功したと思う」（進さん）

「白いブランコ」に続き、「さよならをするために」がヒットし、72年、NHK 紅白歌合戦に出場した。

当時の人気を知る音楽評論家の安倍寧さんは言う。

「淡々と歌っているようで、哀愁や温かい心、優しさが伝わってくるのです。反戦のような社会的メッセージは含んでいなかった」

順風満帆に見えたが、

「予定に縛られ僕はマンネリを感じてきた。兄は芸能活動を続けること自体が大切と考えていた。ただ、兄弟げんかは尾を引かず、決定的な対立はなかった」（進さん）

「いいちこ」CMで第一線に

76年、解散。話術に長けた孝さんはテレビ番組の司会者として重宝された。進さんはソロ歌手、作曲家として実力を発揮するが、重いぜんそくを患う。

「心配したおふくろが僕の様子を見に行くよう兄に頼んだ。兄は1日だけの復活コンサートの話も持ってきました」（進さん）

84年、再結成に至る。その後のビリー・バンバンは麦焼酎「いいちこ」のCMソングで注目を集めた。2007年に使われた「また君に恋してる」は特に反響が大きく、坂本冬美さんがカバーしてさらにヒットした。

音楽評論家の増渕英紀さんは思い返す。

「過去の人にならず『いいちこ』のCMで再び第一線に。新しいファンも増えた。デビュー以来、透明感のある声のイメージが全然崩れていないのは驚きです」

「兄貴が隣にいなくなって、歌う雰囲気がつかめない」

新たな成功の陰で孝さんは80年代、親しい人物にだまされて連帯保証人になり、1億円以上の借金を背負う。

「兄は純粋過ぎた。でも自分の責任だからと周囲に頼らず、乗り越えた」（進さん）

14年、兄弟はそろって病に襲われる。進さんに進行した大腸がんが見つかり、孝さんは脳出血で倒れた。左半身にまひが残ったが、車椅子に乗り翌15年に復帰。

「兄は真面目で頑固。信念を貫く。自らを追い込むほどリハビリに励んだ。着替えに約1時間かかっても一人でやる」（進さん）

19年、デビュー50周年の全国ツアーを敢行。孝さんの車椅子を進さんがそっと押していた。昨年も「いいちこ」のCMソングである新曲を収録したが、年末に入院した。9月11日、肺炎のため、81歳で逝去。

「口げんかの時、“お前の親の顔が見たいよ”“同じ親だろ”と言い合い、笑って収まることがありました。両親は最大の応援者で、兄弟仲に気を配ってくれた。お互い大きな病気をして相手を深く思いやる心が生まれたのか、兄弟だからこそ長く続けられたのだと分かってきた。兄貴が隣にいなくなって、歌う雰囲気がつかめません」（進さん）

「週刊新潮」2025年10月9日号 掲載