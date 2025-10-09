通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間９％台前半
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 9.23 6.56 7.89 6.38
1MO 9.63 6.66 8.21 6.67
3MO 9.47 6.68 8.22 7.12
6MO 9.60 6.86 8.54 7.43
9MO 9.63 6.98 8.71 7.67
1YR 9.65 7.06 8.84 7.86
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.90 7.59 6.45
1MO 8.34 8.01 6.79
3MO 8.72 8.22 7.03
6MO 9.14 8.71 7.34
9MO 9.39 9.04 7.54
1YR 9.58 9.26 7.69
東京時間10:05現在 参考値
ドル円短期ボラは動きを警戒した水準での推移が続く
