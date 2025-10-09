　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　9.23　6.56　7.89　6.38
1MO　9.63　6.66　8.21　6.67
3MO　9.47　6.68　8.22　7.12
6MO　9.60　6.86　8.54　7.43
9MO　9.63　6.98　8.71　7.67
1YR　9.65　7.06　8.84　7.86

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　7.90　7.59　6.45
1MO　8.34　8.01　6.79
3MO　8.72　8.22　7.03
6MO　9.14　8.71　7.34
9MO　9.39　9.04　7.54
1YR　9.58　9.26　7.69
東京時間10:05現在　参考値

ドル円短期ボラは動きを警戒した水準での推移が続く