◇ナ・リーグ地区シリーズ第3戦 カブス4―3ブルワーズ（2025年10月8日 シカゴ）

カブスは8日（日本時間9日）、ブルワーズとの地区シリーズ第3戦に4―3で逆転勝ちし、通算1勝2敗とした。「4番・一塁」で先発出場したカブスの鈴木誠也外野手（31）は3回に左中間二塁打を放つなど4打数1安打だった。

1点を追う初回、1番のブッシュが右中間へ先頭打者アーチを放って同点に追いつく。さらに安打、四球で無死一、二塁とし、4番の鈴木誠也につないだ。鈴木の打球は右翼線に上がる飛球で、これは右翼手のフリリックの好捕にあったが、その後、2死満塁からPCAことクルーアームストロングが右前2点打を放った。ここでブルワーズ先発のプリースターは交代。先発投手を早々にKOに追い込んだ。

ブッシュは4日（日本時間5日）の第1戦に続く先頭打者アーチ。米メディアによると、同一ポストシーズンで2本の先頭打者アーチは史上初となった。

初回の表の守備では飛球を見失い（結果は捕安）、先制点献上につながってしまっただけに、ブッシュは「1点を与えてしまったのは、やはり悔しかった。でもすぐに切り替えるしかない。タイヨンがよく1点に抑えてくれた。その後は長い試合だ、まだアウトはたくさんあると自分に言い聞かせ、良い打席にしようと切り替えた」と話し「初回は1番から9番まで、全員が素晴らしい打席を送ったし、プレッシャーをかけ続けることができたのは大きかった。毎回ああなるわけじゃないが、常に良い打席を心がけている。1番に入っても自分のスタイルを変えず、積極的に打ちにいき、自分の目を信じて打席に立っている」と語った。

9日の第4戦へ「もう一度、同じエネルギーを明日もお願いしたい。今日のような応援をシーズン通してずっと感じてきたし、ポストシーズンに入ってからは特にすごい。声援があると、それだけで1人多くフィールドにいる感覚になる。相手にプレッシャーを与えるし、本当に心強い。初回から最終回まで、スタンドからの熱気がすごくて、選手としてもすごく楽しいし、力になる。明日もそのエネルギーを届けてもらいたい。僕たちも楽しみにしている」と本拠のファンへお願いをしていた。