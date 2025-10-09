俳優の黒木華（35）が、Instagramに喜びの報告を投稿し、祝福の声が寄せられている。

これまでにもInstagramで、仕事現場でのオフショットや人生のターニングポイントなどを発信してきた黒木。3月14日には「35歳になりました。なんだかあっという間。きっと、充実した一年、一年を過ごせてきたのだと思います。」と、メガネをかけた無防備な写真とともに誕生日を迎えたことを報告していた。

ファン驚愕の仕事現場を公開

10月7日の投稿では、「初めてMVというものに出演させていただきました。しかも、昔から好きなスピッツさんです。撮影中は緊張してあまり近づくことができませんでしたが、最後、とても優しく話しかけてくださり、幸せでした。とてもうれしい。ぜひ、聞いてくださいませ。」と、10月6日に配信リリースされたスピッツの新曲「灯を護る」のミュージックビデオに出演したことを明かした。

この投稿に、俳優の吉田羊、石田ひかり、ファーストサマーウイカが「いいね！」をつけて祝福したほか、ファンからも「スピッツさんとの夢の共演に驚きましたよ。」「やば…がんばってるといい事あるもんですね」「華さんがスピッツの世界にぴったりだと思いました!」など、多くの反響が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）