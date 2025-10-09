Image: Amazon.co.jp

PC作業をしていると、知らないうちにストレージの容量がいっぱいになっていませんか？大切な資料、高解像度の画像や動画を保存したり、編集ソフトやアプリなどでいつの間にかPCの容量が限界に。

ストレージ不足の状態が続くと、「新しいデータが保存できない」「動作が重くなる」「アップデートができない」など問題が発生する可能性があるので注意です！クラウドストレージを使うのもアリですが、設定が面倒だったり、システム障害の危険やランニングコストがかかるのが懸念点。

そこでおすすめなのが、ネットワーク接続型ハードディスク「Network Attached Storage」、通称NAS。UGREEN（ユーグリーン）の「DH4300 Plus」は、初心者でもすぐに使える分かりやすさと高性能を両立した“次世代のオールインワンNAS”です。

ビジネス用途だけでなく、旅行の思い出を家族と共有するためにも使える「DH4300 Plus」の魅力に迫ります。

なお、この記事で紹介する商品は、先行セール期間を含む2025年10月4日（土）0時から10日（金）23時59分にかけてAmazonで開催される「Amazonプライム感謝祭」で、お得に購入できます。

AI機能でファイルの整理整頓も簡単に。データの保存＆共有はUGREENの「DH4300 Plus」におまかせ！

CPUに計8コアのRockchip「A76+A55（8コア）」、メモリは「8GB LPDDR4X」を搭載。

AI（人工知能）処理を専門に行うプロセッサー「6 TOPS NPU」も内蔵しており、顔認識といったタスクもサクサクこなせます。

写真を年齢別に自動で並び替えるAI機能は秀逸。人物や文字で検索したり、重複した写真の削除など煩雑だったフォトアルバムの整理整頓がラクになりますよ。

4つのドライブベイを備えているから、HDDなどの増設も簡単。最大120TBまで拡張できるのは嬉しいポイントです。

イーサネットは2.5GbE対応で超高速のデータ転送を実現。1GBのデータもわずか3秒で転送でき、日常的なデータ保存に最適。

他にも、USB-A×2ポート、USB-C×1ポート、4K対応のHDMIポートを搭載しており、テレビやプロジェクターに接続して映画鑑賞や思い出を振り返るのも楽しいですよ。

高い処理能力によって、家族の写真・動画、ビジネスに必要な大容量データの保存も問題なし。これ1台でもうストレージ不足に悩むことはありません！

専用アプリからどこでも操作可能。セキュリティ保護も万全で大切なデータを守ります！

「DH4300 Plus」にあるデータは、専用OS「UGOS Pro」から直感的に操作できます。

「UGOS Pro」はPC、スマホ、タブレット、テレビなどマルチデバイスに対応。いつでもどこでもアクセス可能で、複数人での共同利用もOK。

全ての作業が1つのアプリで完結するので、アプリを切り替える必要がないのは有難いですね。

アプリのダウンロードも接続したい機器を本体に近づけるだけでOK。NFCワンタッチ接続機能により、設定が簡単に完了します。

二段階認証やウイルススキャン機能などセキュリティ保護も万全。大切なデータを不正アクセスやサーバー攻撃から防いでくれます。

一度本体を購入すれば、月額料金は不要。コストが抑えられるのも有難いですね。

冷却ファン搭載で発熱の心配もなし。静音設計なので動作音も気になりません。

信頼性が高く、あらゆるシーンで活躍する「DH4300 Plus」。セール特価でお得な今の購入がおすすめですよ。

UGREEN NAS DH4300 Plus 4ベイ デスクトップNAS 8GB LPDDR4X RAM ​​2. 5G bE 自動バックアップ ​​NFCワンタッチ接続 ​​ AIアルバム 家庭/オフィス向け ​ネットワークストレージ２年保証（ ハードドライブ付属なし） 47,900円 （20%オフ） Amazonで見る PR PR

はじめてのNAS導入なら「DH2300」。大容量のデータ保存がシンプル操作かつコスパよく可能に

今回のセールでは「DH2300」も事前予約でお得に登場しています。2つのドライブベイ構成で、最大60TBまで拡張可能。十分なデータ保存環境を提供してくれますよ。

4K出力に対応したHDMIポートを搭載しており、家族や友人と集まって大きなスクリーンで映画＆スポーツ鑑賞ができます。省電力設計で常時稼働でも経済的。NASを手軽に導入したい人にぴったりのアイテムです。

UGREEN NASync DH2300 2ベイ デスクトップNASキット NFCワンタッチ接続​​ 4K 動画再生を支持 最大60TBのストレージ 初心者向け 初期設定簡単 ​​2年保証（HDD付属なし） 27,948円 （Amazonサイト内クーポン利用・15%オフ） Amazonで見る PR PR

