妊娠中は、ストレスは大敵です。できるだけ穏やかに安静に過ごしたいものですが、そうはいかないこともあるようで……。今回は、つわりで絶不調のときに義母の嫌味に耐えていたら母が撃退してくれた話をご紹介いたします。

母が嫌味な義母を撃退

「つわりがひどくて、医師には妊娠悪阻と診断されました。妊娠悪阻になると、つわりが重症化して健康状態が悪くなり、入院しないといけなくなるみたいなんです。初めての妊娠だし、つわりはつらいと聞いていたからみんなこんな感じなんだろうと思って、ちょっと無理をしてたのかもしれません。でもなによりもストレスだったのが義母の存在です。ちょくちょくうちに来ては『つわりくらいで大袈裟な』『つわりを言い訳にして息子の料理を手抜きにしたら許しませんからね』と嫌味を言われ続けたことが、精神的にしんどくてつわりも悪化したんじゃないかと思っています。

ある日、家で寝込んでいたら母が来てくれて面倒を見てくれたんです。するといつものごとく義母が来て『たかがつわりでしょ』『うちに嫁に来た身なんですから、しっかりしてもらわないと』と母に対しても嫌味を言ってきました。母は普段怒ることはないのですが、この日は『つわりじゃなくて妊娠悪阻です』『お医者様にはすぐにでも入院するように言われています』『嫁いだとしても私の大切な娘なので、今日はお帰りください』と言って追い返してくれました。母の愛情にジーンとしちゃいましたね」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年7月）

▽ つわりは人それぞれ症状が異なります。つわりでつらいときに義母の嫌味を聞かされていたのは、どれほど苦しかったことでしょう。お母さんが娘を思う気持ちは、何歳になっても変わることはありませんね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。