50Âå¤ÇŽ¢½é¤Ò¤È¤êÎ¹Ž£Èà½÷¤¬Ì¥Î»¤µ¤ì¤¿"2¤Ä¤Î¹ñ"
¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤¿¤ªÎÁÍý¤Ï¡Ö¸«¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡¢Ì£¤ÎÁÛÁü¤â¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯»É·ãÅª¡×¤ÈÍ¸µÍÕ»Ò¤µ¤ó¤Ï¸ì¤ê¤Þ¤¹¡Ê²èÁü¡§¡ØÎ¹¤Îµ²± ¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¡¢Èþ¤·¤¤¤â¤Î¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤Ë½Ð²ñ¤¤¤Ë¡Ù¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û50Âå¤Ç½é¤Ò¤È¤êÎ¹¡½¡½¡Ö¥Ñ¥Ñ¥¤¥ä¤ËÅâ¿É»Ò±ö¤ò¥Á¥ç¥ó¤È¤Ä¤±¤Æ頰Ä¥¤ë¤È¡Ä¡Ä¤¢¤é¡¢¤³¤ì¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¡×
¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë¡¢¿Íµ¤ÎÁÍý²È¤ÎÍ¸µÍÕ»Ò¤µ¤ó¤¬¸ì¤ë¡È¤ª¤¤¤·¤¤ÏÃ¡É¤Ë¿¨È¯¤µ¤ì¤ÆÎ¹¤Ë½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¼Â¤Ï¡Ö»ä¤Î»Å»ö¿ÍÀ¸¡¢Î¹¿ÍÀ¸¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤Î¤Ï50Âå¤«¤é¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÍ¸µ¤µ¤ó¼«¿È¤Ï¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
»Ò°é¤Æ¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤Æ¡¢Î¹¤Ë½Ð¤ë¤Î¤Ïº£¤À¤È½Ð¤«¤±¤¿½©¤Î¥Ñ¥ê¡£²È¤ò»ý¤Ä¤Þ¤Ç¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç°ìËç¤º¤Ä½¸¤á¤Æ¤¤¿¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Î¥ê¥Í¥ó¡£ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤È¤Ï²¿¤«¤òÌä¤¤¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¥Ö¥ë¥Í¥í¥¯¥Á¥Í¥ê¤Î¥Ö¥é¥¦¥¹¡Ä¡Ä¡£
À¤³¦Ãæ¤ò½ä¤Ã¤¿Î¹¤Îµ²±¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤é¼«Ê¬¤ò»È¤¤ÀÚ¤ì¤ë¤«¤ò¤¤¤Ä¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ëÍ¸µÍÕ»Ò¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸´Ñ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤éÀè¡¢²¿¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¡¢²¿¤ò³Ú¤·¤ß¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤«¡£¥Ò¥ó¥È¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¥¨¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤ÊÍ¸µ¤µ¤ó¤Î¿·Ãø¡ØÎ¹¤Îµ²± ¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¡¢Èþ¤·¤¤¤â¤Î¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤Ë½Ð²ñ¤¤¤Ë¡Ù¤è¤ê¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÉñÂæ¤â¡¢¡Ö¤Û¤ó¤Î3Æü¡×¤Ç¤È¤ê¤³¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ç¯¤Ë4²ó¡¢5²ó¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ç¤¹¡£
1²óÌÜ¡§¡Ø50Âå¤«¤é¤Î¼«Ê¬»þ´ÖŽ¤½é¤á¤Æ¤Î¤Ò¤È¤êÎ¹¤Ï½©¤Î¥Ñ¥ê¡Ù
2²óÌÜ¡§¡ØÎ¹¿ÍÀ¸½ÐÈ¯¤Ï50ÂåŽ¤Êò¤ì¤é¤ì¤ë¤Û¤ÉÄÌ¤Ã¤¿¥Ù¥È¥Ê¥à¡Ù
¥Ð¥¤¥ó¥»¥ª¤ÎÈé¤ÎÈëÌ©¤È¡¢Åâ¿É»Ò±ö¤Ç¿©¤Ù¤ë¥Ñ¥Ñ¥¤¥ä
¥¤¥¿¥ê¥¢¤«¤éÅìµþ¤Ø¤â¤É¤ëÈô¹Ôµ¡¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼¡¤Î¥Ù¥È¥Ê¥à¹Ô¤¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤«¤é¤Îµ¢¤ê¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ø¹Ô¤¯¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¡½¡½¡£50Âå¤Î¿ôÇ¯´Ö¡¢»ä¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¥Ù¥È¥Ê¥à¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¤ò¸ò¸ß¤ËÎ¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Û¤«¤Î¹ñ¤Ø¤â¹Ô¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢Ë¬¤ì¤ë²ó¿ô¤äÂÚºßÆü¿ô¤Ï¡¢¤³¤Î2¥õ¹ñ¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥¢¥¸¥¢¤È¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÆîÊý¤Î¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦2¤Ä¤Î¹ñ¡£¤Ç¤â¡¢¤É¤Á¤é¤â³¤¤ËÌÌ¤·¤¿ºÙÄ¹¤¤¹ñÅÚ¤Ç¡¢ËÌ¤ÈÆî¤Ç¤Ï¿©¤Ù¤â¤Î¤â¿Í¤Îµ¤À¤âÊ¸²½¤â°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¡£¤½¤ì¤Ë¤É¤Á¤é¤Î¹ñ¤â¡¢¤É¤³¤Ç²¿¤ò¿©¤Ù¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¡¢¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ø¤Ï¡¢¹Ô¤¯¤ÈÄ¹¤¯ÂÚºß¤·¤Æ¡¢¥¦¥ó¥Ö¥ê¥¢¤ä¥Õ¥£¥ì¥ó¥Ä¥§¤òµòÅÀ¤Ë¤·¡¢¤¢¤Á¤é¤³¤Á¤é¤ò¤Þ¤ï¤ëÎ¹¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤ÏÆüËÜ¤«¤éÈô¹Ôµ¡¤Ç6»þ´ÖÄøÅÙ¤Ç¹Ô¤±¤ëµ¤·Ú¤µ¤«¤é¡¢1Ç¯¤Ë4²ó¡¢5²ó¡Ä¡Ä¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ì¼¤¿¤Á¤òÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¡ÖÎÁÍý¤¬¤¹¤´¤¯¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¤è¡×¤ÈÏÃ¤»¤Ð¡¢¡Ö¹Ô¤¤¿¤¤¡ª¡×¡Ö¼¡¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤¹¤«¡¢¤´°ì½ï¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤ëÊý¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ø¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â¥Ä¥¢¡¼¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£
¤µ¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¤ï¤¬²È¤ÎÂæ½ê¤Ç¤Ï¡¢¤¦¤Þ¤¯ºî¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥¤¥ó¥»¥ª¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¸½ÃÏ¤ÎÌ£¤òºÆ¸½¤·¤¿¤¯¤Æ¡¢²¿²ó¤á¤«¤Î¥Ù¥È¥Ê¥àÎ¹¹Ô¤Ø¡¢»ä¤Ï¥Ó¥Ç¥ª¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤òÏ¿²è¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥¤¥ó¥»¥ª¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³
¥Ó¥Ç¥ª¤Ç»£±Æ¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤Ã¡¢¤Èµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ï¤ªÊÆ¤Î¹ñ¤À¤«¤é¡¢Ê´¤Ï¾®ÇþÊ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÊÆÊ´¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â»ä¤ÏÊÆÊ´¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤â¤½¤âÊÆÊ´¤¬¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î¤â¤Î¤ÈÆüËÜ¤Î¤â¤Î¤È¤Ç¤Ï°ã¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿Ä¹Î³ÊÆ¤È¡¢ÆüËÜ¤Î¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿¤ªÊÆ¤Ï¿©´¶¤¬¤Þ¤ë¤Ç°ã¤¦¤Î¤À¤«¤é¡¢ÊÆÊ´¤â¿©´¶¤¬°ã¤¦¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£Ä¹Î³ÊÆ¤ÎÊÆÊ´¤Ë¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥ß¥ë¥¯¤È¡¢²«¿§¤¤¹á¿ÉÎÁ¤Î¥¿¡¼¥á¥ê¥Ã¥¯¤òº®¤¼¤Æ¤·¤Ð¤é¤¯¤Í¤«¤»¤Æ¤ª¤¡¢¤½¤ì¤òÌý¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¾Æ¤¯¤È¡¢¤¢¤Î¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¤ÎÈé¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤À¡ª
¿¿¼Â¤òÆÍ¤»ß¤á¤¿»ä¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Û¡¼¥Á¥ß¥ó¤Î»Ô¾ì¤ÇÊÆÊ´¤òÇã¤Ã¤Æµ¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤Çºî¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¸«»ö¤ËÀ®¸ù¡£¥Ñ¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤Ë¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Äü¤á¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¡Ä¡Ä¤Ê¤Î¤«¤·¤é¡£¤³¤È¿©¤Ù¤â¤Î¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤½¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ç¿©¤Ù¤¿¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢ËÜÅö¤Ë»þ´Ö¤¬¤¤¤¯¤é¤¢¤Ã¤Æ¤âÂ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
´Ý¤´¤È¤ÎÂç¤¤Êµû¤òÅâÍÈ¤²¤Ë¤·¤Æ¡¢¤Ò¤é¤Ò¤é¤È¤Þ¤ë¤Ç±Ë¤¤¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤ËÎ©¤Æ¤ÆÀ¹¤ê¤Ä¤±¤¿ÎÁÍý¤È¤Ï¡¢ÆîÉô¤òÎ¹¤·¤¿¤È¤¤Ë½Ð²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Û¡¼¥Á¥ß¥ó¤«¤é¼Ö¤Ç2»þ´Ö¤Û¤ÉÆîÀ¾¤Ø¿Ê¤ó¤À¥ß¥È¡¼¤È¤¤¤¦³¹¡£
¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ËÆþ¤ê¡¢ÎÙ¤Î¿Í¤¿¤Á¡ÊÃÏ¸µ¤Î¿Í¡Ë¤¬¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡Ö¤ï¤¢¡¢¤¢¤ì¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤ï¤Í¡ª¡×¤È°ìÆ±¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¡£±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤¿¤ªÎÁÍý¤Ï¡¢±Ë¤¤¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµû¤Î²¼¤Ë¤»¤ê¤ä¥¹¥¿¡¼¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ä¥ì¥â¥ó¥°¥é¥¹¤¬Éß¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸«¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡¢Ì£¤ÎÁÛÁü¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¤ªÎÁÍý¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯»É·ãÅª¡£
¿©¤ÙÊý¤Ï¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÍÈ¤²¤¿µû¤ò¤Û¤°¤·¤Æ¡¢¥«¥ê¥Ã¤ÈÍÈ¤¬¤Ã¤¿Èé¤ä¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿Çò¿È¤ò¡¢²¼¤Ë¤¢¤ë¹áÁð¤ä¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤È°ì½ï¤Ë¤·¤Æ¡¢¥é¥¤¥¹¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥ì¥¿¥¹¤ÇÊñ¤ß¡¢¥Ì¥¯¥Á¥ã¥à¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡£Ì£¤Ï¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹áÁð¤ä¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Î¤µ¤ï¤ä¤«¤µ¤Ç¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Î¤¢¤ë¥µ¥é¥À¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¡£¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤ªÎÁÍý¤Ï¥ß¥È¡¼¤ÎÌ¾Êª¤Ç¡¢¥¨¥ì¥Õ¥¡¥ó¥È¥¤¥ä¡¼¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤À¤½¤¦¡£µû¤Î»ÑÍÈ¤²¤ò±Ë¤¤¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î¿Í¤Ï¥æ¡¼¥â¥¢¤Î¥»¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¥¨¥ì¥Õ¥¡¥ó¥È¥¤¥ä¡¼¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¤Ï¥á¥³¥óÀî¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¤¤Æ¡¢»ÄÈÓ¤Ë·²¤¬¤ëµû·²¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ£»¨¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾å¼ê¤Ê¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡£
¥Ñ¥Ñ¥¤¥ä¤ËÅâ¿É»Ò±ö¤ò¤Ä¤±¤Æ¿©¤Ù¤ë¤È¡Ä
¤µ¤Æ¡¢¥ß¥È¡¼¤Ï²ÌÊª¤Î»ºÃÏ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥á¥³¥óÀî¥¯¥ë¡¼¥º¤ÎÃÏ¸µ¥Ä¥¢¡¼¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤È¡¢ÌÚ¤ÎÍÕ¤Î¤è¤¦¤Ê½®¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢Á¥Æ¬¤µ¤ó¤Î¤«¤¯¥ª¡¼¥ë¤Î¥ê¥º¥à¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÀî¤ò¤¯¤À¤ê¡¢¤ä¤¬¤Æ¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤ÎÃæ¤Î²ÌÊªÇÀ±à¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤¹¡£
ÇÀ±à¤ÏÂç¤¤¯¤Æ¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿Äí¤ß¤¿¤¤¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¡¢»¶Êâ¤¹¤ëÆ»¤ÎÎ¾Â¦¤ÎÌÚ¡¹¤Ë¥¸¥ã¥Ã¥¯¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ä¥É¥ê¥¢¥ó¤¬¤Ö¤é²¼¤¬¤Ã¤Æ¼Â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÌÌÇò¤¤¡£
¤Á¤ç¤Ã¤È¤ªµÙ¤ß¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¤È¤¢¤º¤Þ²°¤ËÄã¤¤¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤È¥Ù¥ó¥Á¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤â¤®¤¿¤Æ¤Î¿·Á¯¤Ê¥Þ¥ó¥´¡¼¤ä¥Ñ¥Ñ¥¤¥ä¡¢¤½¤ì¤Ë½é¤á¤Æ¸«¤ëÌ¾¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤²ÌÊª¤òÇÀ±à¤ÎÊý¤¬½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿²ÌÊª¤Î¤½¤Ð¤Ë¡¢²¿¤ä¤é¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¤â¤Î¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±ö¤È¡¢ÀÖÅâ¿É»Ò¤ÎÊ´¤¬º®¤¶¤Ã¤Æ¥Ô¥ó¥¯¿§¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¨¡© ¤³¤ì¤ò¤Ä¤±¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¡©¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ñ¥Ñ¥¤¥ä¤ËÅâ¿É»Ò±ö¤ò¥Á¥ç¥ó¤È¤Ä¤±¤Æ頰Ä¥¤ë¤È¡Ä¡Ä¤¢¤é¡¢¤³¤ì¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¡£Æî¹ñ¤Î¥Õ¥ë¡¼¥ÄÆÃÍ¤Î¤Í¤Ã¤È¤ê¤·¤¿¤è¤¦¤Ê´Å¤µ¤ò¡¢¥Ô¥ê¥Ã¤È¤¯¤ëÅâ¿É»Ò±ö¤¬°ú¤Äù¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤¿·Á¯¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ã¤«¤êµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ñ¥Ñ¥¤¥ä¤ËÅâ¿É»Ò±ö¤ò¥Á¥ç¥ó¤È¤Ä¤±¤Æ頰Ä¥¤ë¤È¡Ä¡Ä¤¢¤é¡¢¤³¤ì¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¡×¡Ê²èÁü¡§¡ØÎ¹¤Îµ²± ¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¡¢Èþ¤·¤¤¤â¤Î¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤Ë½Ð²ñ¤¤¤Ë¡Ù¡Ë
ÆüËÜ¤Ç¤â¡¢Æî¹ñ¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢³Á¤Ê¤É¤Î»ÀÌ£¤Î¤Ê¤¤²ÌÊª¤ËÅâ¿É»Ò±ö¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿Í¤Ë´«¤á¤ë¤È¡¢ºÇ½é¤Ï¤ß¤ó¤Ê¡Ö¤¨¤Ã¡¢Åâ¿É»Ò¤È±ö¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È°ú¤µ¤Ì£¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸ý¤ËÆþ¤ì¤Æ¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£¡Ö¤³¤Î¿©¤ÙÊý¡¢¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¤¨¡×¤È´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
»£±Æ¡¿ÀÄÅÖÌÐ¼ù
¹½À®¡Ê½ñÀÒ¡Ë¡¿Çò¹¾°¡¸Å
¡ÊÍ¸µ ÍÕ»Ò ¡§ ÎÁÍý²È¡Ë