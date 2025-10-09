「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の９日午前１０時現在で、霞ヶ関キャピタル<3498.T>が「売り予想数上昇」で４位となっている。



９日の東京市場で、霞ヶ関Ｃは小幅ながら４日続落。今月６日に年初来高値１万８８０円をつけた反動が出ているようで、高値警戒感が売り予想数上昇につながっているようだ。



足もとで人気化したきっかけは、２日に発表した２６年８月期通期の連結業績予想。売上高は前期比５５．４％増の１５００億円、営業利益は同４０．０％増の２６５億円を見込んでいる。また、期末一括配当は１６５円を計画し、９月１日付で１対２の株式分割を行ったことを考慮すると実質４５円の増配となる。



出所：MINKABU PRESS