JCF推奨！安心＆スタイリッシュ【カブト】の自転車ヘルメットをAmazonでチェック！
軽量×安全×デザイン性◎【カブト】の自転車ヘルメットがAmazonで販売中
「CANVAS-SPORTS（キャンバス- スポーツ）」は、スポーツバイクとのマッチングを意識した、エアロダイナミクスをイメージさせるニュースタイル。スポーツライドに特化したドロップハンドルのロードレーサーから、気軽なフィットネスやサイクリグに適したフラットバーのクロスバイクまで、幅広いアクティブなシーンで着用いただけるスポーティなデザイン。
多彩なカラー展開！セーフティギアとしての機能・形状はもちろん、 "多彩なカラー"から選べるのが魅力。使用シーンや、車両やファッションなど、ライフスタイルに合わせた自分好みのカラーセレクトが可能。
上下3 段階調整可能な、頭部の調整をおこないやすい大径ダイヤルのアジャスターを装着。夜間も安心の大型リフレクター。後部と左右の大型リフレクターが、夜間に車のライトを反射してドライバーへの存在をアピール。また、別売の「キャンバスバイザー」「ビットバイザー」など、バイザーを装着することでよりカジュアルなスタイルにイメージチェンジも可能。後頭部のライナーとエアホールデザインは、市販のシリコンベルトタイプのテールライトを取り付けやすい形状になっている。
