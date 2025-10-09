10月31日に公開される森崎ウィンとSnow Manの向井康二がW主演を務める日タイ合作のオリジナル映画『（LOVE SONG）』のメイキング映像が公開された。

参考：Snow Man 向井康二＆森崎ウィンは運命の2人だった “ボーダレス”なBL映画が誕生する予感

本作は、YouTubeで再生回数8億回超えを記録したBLドラマ『2gether』を手がけたウィーラチット・トンジラーが監督を務めたオリジナルラブストーリー。東南アジアにルーツを持つ森崎と向井をW主演に迎え、東京とバンコクを舞台に、異国の地で再会した2人が次第に心を通わせていく過程を描く。

突然の辞令で東京から海外勤務を命じられた研究員・ソウタ（森崎ウィン）は、バンコクで学生時代に想いを寄せていたカイ（向井康二）と再会する。タイでカメラマン兼ミュージシャンとして活躍するカイの姿に心が揺れるソウタ。一方のカイも、学生時代に歌っていた“未完成の歌”をソウタが覚えていることに驚きを隠せない。いつしか2人を繋ぐ歌が再び胸の奥で響き始める。

森崎が演じるのは、バンコクへの海外勤務を命じられた真面目すぎる研究員・ソウタ。向井は、ソウタの初恋の人であり、バンコクでカメラマンをしながら音楽活動を続けている・カイを演じる。

公開されたメイキング映像には、撮影の合間にもまるで“ソウタとカイ”のままのような森崎と向井の姿が。マッサージ店でのひざ枕や、ブランコでのバックハグに加え、本編の延長線ではないオフ時間でも自然に寄り添い、じゃれ合う2人が映し出されている。

クランクイン直後の森崎は「気候もそうですが、作品が始まった自分の情熱の熱さ、現場の熱さも感じて、まさに今は“アツい”という一言！」と気合十分。向井も「タイです。来ました！ もう（映像の）色味が違うでしょ」と、いつも以上にテンション高め。「僕的に（生まれ故郷の）タイは大事にしたい。（タイ人の）おかんも喜んでいるし」と、並々ならぬ思いで臨んでいることを明した。

そのほか映像には、“ミッチー”全開でメイキングカメラにも「人生初のタイなので、刺激的ですね」と気さくに応じる及川光博や、女装姿でのクランクインとなったミーン・ピーラウィット・アッタチットサターポーンのキュートな表情、初日ならではの緊張を滲ませるトンジラー監督、さらには逢見亮太がメイキングカメラを“彼女目線”に仕立てる遊び心満載の様子も捉えられている。

トンジラー監督からの演出は通訳を介して進む場面が多く、当初は戸惑いがあったという森崎と向井。それでもしっかりと話し合いを行い、コミュニケーションを積極的に図ることで乗り越えた。チャンプ監督は「日本の俳優の方たちは、とても素晴らしい。誠実に向き合ってくれました。素晴らしいの一言です」と称賛した。

互いの存在が演技の要になった瞬間も。森崎は「一人の時は言えなかったセリフが、コウちゃん（向井）が来るとスラッと言えた。あの不思議な感覚をどう説明したら分かるかな...」と振り返りつつ、そのシーンを「ぜひ本編を観て楽しんでいただきたい」と自信を見せる。向井も「（カイを演じるなら相手は）ウィンくんじゃないと出来ていなかった」と相思相愛。さらにトンジラー監督も「ソウタとカイに会っている気分で撮れました」と、ソウタとカイのキャスティングは二人以外に考えられないと満足げに語る。

さらに、ナイトマーケットでのデートシーンでは、屋台の虫料理を“あ～ん”で食べさせ合うテイクに挑戦。実はトンジラー監督自身は虫を食べた経験がゼロだと発覚するも、片言の日本語で「オイシイデス」と背中を押す。シーンの撮影後、向井が“逆あ～ん”でトンジラー監督にお返しすると、初めての味に思わず顔をしかめた監督が「sorry, sorry」と笑いながら謝り、現場は大爆笑に。

最後に、本作で日本映画デビューを飾るトンジラー監督は「誇らしく、嬉しく思っています」とコメント。日本のほかに、タイで3週間に及ぶ撮影を敢行した本作。トンジラー監督は本番前のテストを行わず、俳優の自然な演技をそのまま収める撮影スタイルを取っている。フレキシブルな撮影現場、そしてW主演の2人がオフでも醸し出す“親密な空気”がそのまま作品へと反映されている。（文＝リアルサウンド編集部）