安川電が１０％超の上昇で４０００円大台突破、米エヌビディアとのＡＩロボティクス協業に思惑◇

安川電機<6506.T>が１０％を超える上昇で４０００円大台に乗せてきた。前週末３日に２６年２月期の業績予想の上方修正を発表、営業利益は従来予想の４３０億円から４８０億円（前期比４．３％減）に大幅増額したことを受け、週明け６日にマドを開け急騰を演じ、終値で６１２円高の３７９０円まで買われた経緯がある。その後は利益確定売りでいったん下押したものの押し目買い意欲は旺盛であり、きょうは朝方から買い注文が集中しカイ気配で始まる人気となった。前日にソフトバンクグループ<9984.T>がスイスの大手重電メーカーＡＢＢのロボット事業を買収することを表明、ＡＩロボティクス分野における開発にも注力する構えを明示し、マーケットの視線が集中した。ロボットとＡＩを融合させる「フィジカルＡＩ」が新たなテーマとして注目されるなか、メカトロニクスの代表格である安川電は米エヌビディア＜NVDA＞と協業体制にあることから、ソフトバンクＧに追随する銘柄としてファンド系大口資金の琴線に触れたようだ。



