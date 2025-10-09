サントリー株式会社は、俳優の山崎賢人さん、上白石萌音さん、西島秀俊さん、坂口憲二さんが出演する「サントリー生ビール」TV-CM「生ひげ」篇のメイキング＆インタビュー動画を、10月9日午前11時に公式X（旧Twitter）アカウントで公開しました。

居酒屋を舞台にしたCM本編では、「サントリー生ビール」を飲み、口元に泡の“生ひげ”をつけた4人が楽しげに語り合う様子が描かれています。

公開されたメイキング映像では、真剣な演技の合間に笑いがこぼれる瞬間や、“生ひげ”姿で撮影に臨む4人の自然な表情が収められています。

撮影現場では、西島さんが“生ひげ”をつけたまま真剣に演技をする姿に、山崎さんが思わず吹き出し、つられて西島さんも大笑いする一幕もあったといいます。

また、上白石さんが初めて“生ひげ”姿を披露した際には、西島さんと坂口さんが「かわいいですね」「似合います」と声をそろえ、上白石さんが「そっくりそのままお返しします（笑）」と応じるなど、現場は終始和やかなムードに包まれていたとのこと。

インタビューで撮影の感想を聞かれると、山崎さんは「皆さんに『おはようございます』と初めてあいさつするタイミングから、すでに“生ひげ”がついていて、とても不思議な世界だったんですけど、みんなかわいいなと思いました」と語り、坂口さんは「俺は元々ひげがあるから、あまり違和感がないのかなと思いました」とコメント。

上白石さんは「口のところに何かあるなって、ずっと見えていて、ちょっとインテリになった気分になりました。気持ちに余裕が生まれるというか」と話し、西島さんは「このキャラはずっと続くんでしょうね」と笑顔を見せました。

また、「最近笑顔になった出来事」についても聞かれると、4人それぞれがエピソードを披露。

山崎さんは、憧れていた銀色のアメリカンなゴミ箱を買った話に触れ、「かわいくてうれしかったです」とコメント。上白石さんは前日に、店でぬいぐるみを見ていた子どもが「パンダさん、さようなら」と言って棚に戻す姿を見かけたといい、「マスクの下でニヤニヤして、すごく幸せな気持ちになりました」と振り返りました。

西島さんは「最近ジークアクスという新しいガンダムのプラモデルを買って、小学生以来のガンプラなので、ニヤニヤしながら作っていました」と最近のマイブームを紹介。

坂口さんは「近所にお好み焼き屋さんができたので、家族で食べに行ったら、そこのビールが“サン生”だったんです」「見るたびに笑顔になっています」と語り、4人それぞれの感性が光るエピソードとなりました。

「サントリー生ビール」は、“グッとくる飲みごたえと飲みやすさ”を両立させた“これからの時代のビール”を掲げて展開中。CM「生ひげ」篇では、「生ビールを全力で愛した者に現れるひげ」というユーモラスな設定を通じて、飲む喜びと幸福感を表現しています。

メイキング＆インタビュー動画は「サントリー生ビール」公式Xアカウント（@suntorynamabeer）で公開中。TV-CM本編も全国で放映されており、YouTubeでも視聴できます。

※山崎賢人さんの崎の字は正しくは「たつさき」です。

