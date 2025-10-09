【台風情報】三連休にかけて日本列島に接近の可能性...台風23号(ナクリー)は今後急カーブし東へ向かうか このあとの勢力と進路を詳しく 今後の天気を画像で 進路予想 気象庁
■台風23号(ナクリー)
2025年10月9日10時10分発表
9日9時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 日本の南
中心位置 北緯22度55分 (22.9度)
東経135度50分 (135.8度)
進行方向、速さ 北北西 20 km/h (12 kt)
中心気圧 1000 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
15m/s以上の強風域 全域 220 km (120 NM)
9日21時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 日本の南
予報円の中心 北緯24度10分 (24.2度)
東経133度50分 (133.8度)
進行方向、速さ 北西 20 km/h (11 kt)
中心気圧 1000 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
予報円の半径 75 km (40 NM)
10日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南大東島の東約90km
予報円の中心 北緯25度35分 (25.6度)
東経132度05分 (132.1度)
進行方向、速さ 北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧 1000 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
予報円の半径 105 km (57 NM)
11日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 奄美大島の南約120km
予報円の中心 北緯27度20分 (27.3度)
東経129度25分 (129.4度)
進行方向、速さ 北西 15 km/h (7 kt)
中心気圧 994 hPa
中心付近の最大風速 23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)
予報円の半径 210 km (115 NM)
12日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 九州の南
予報円の中心 北緯30度05分 (30.1度)
東経131度55分 (131.9度)
進行方向、速さ 北東 15 km/h (9 kt)
中心気圧 994 hPa
中心付近の最大風速 23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)
予報円の半径 300 km (160 NM)
13日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 東海道沖
予報円の中心 北緯31度35分 (31.6度)
東経138度25分 (138.4度)
進行方向、速さ 東北東 25 km/h (14 kt)
中心気圧 992 hPa
中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)
予報円の半径 370 km (200 NM)
14日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 日本の東
予報円の中心 北緯31度50分 (31.8度)
東経144度00分 (144.0度)
進行方向、速さ 東 20 km/h (12 kt)
中心気圧 992 hPa
中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)
予報円の半径 460 km (250 NM)
■沖縄への影響
風第２３号は、１０日から１１日にかけて大東島地方と沖縄本島地方に接近するおそれがあります。大東島地方と沖縄本島地方では、うねりを伴う高波、高潮、落雷や突風、急な強い雨に注意してください。また、大東島地方では強風に十分注意してください。
［気象概況］
台風第２３号は、９日３時には日本の南の北緯２１度５０分、東経１３６度１０分にあって、１時間におよそ３０キロの速さで北西へ進んでいます。中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２０メートル、最大瞬間風速は３０メートルで中心から半径２２０キロ以内では風速１５メートル以上の強い風が吹いています。
台風は、日本の南を北西に進み、１０日から１１日にかけて大東島地方と沖縄本島地方に接近するおそれがあります。
［波の予想］
９日に予想される波の高さ
大東島地方 ３メートル うねりを伴う
１０日に予想される波の高さ
沖縄本島地方 ３メートル うねりを伴う
大東島地方 ４メートル うねりを伴う
［風の予想］
１０日に予想される風向・最大風速（最大瞬間風速）
大東島地方 南東の風 ２０メートル （３０メートル）
［潮位の予想］
９日に予想される最高潮位
沖縄本島地方 標高 １．３メートル
大東島地方 標高 １．５メートル
１０日に予想される最高潮位
沖縄本島地方 標高 １．３メートル
大東島地方 標高 １．５メートル
［防災事項］
大東島地方では、１０日は風が強まり次第に非常に強く吹く見込みです。強風に十分注意してください。
大東島地方と沖縄本島地方の沿岸の海域では、１０日にかけてうねりを伴い波が高くなり、大東島地方では次第にしけるでしょう。うねりを伴う高波に注意してください。
大東島地方と沖縄本島地方では、１０日にかけて、台風の接近と大潮の時期が重なり、満潮の時間帯を中心に潮位が高くなる見込みです。海岸や河口付近の低い土地では、浸水や冠水に注意してください。
大東島地方と沖縄本島地方では、１０日にかけて発達した積乱雲の下での落雷や突風、急な強い雨に注意してください。
■今後の天気を画像で（地方ごとに）
