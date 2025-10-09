「勝たせてあげたかった」U-20日本代表は終了間際のPKに泣き、16強で敗退。船越優蔵監督は選手を称える「僕の執念が足りなかった」【U-20W杯】
U-20日本代表は現地10月８日、チリで開催されているU-20ワールドカップのラウンド16でフランスと対戦した。
前半から猛攻を仕掛けたが、決定機を決めきれず。０−０で延長戦に突入。そして、終了間際の20＋３分にPKを決められ、その後も１点が遠く０−１で敗れ、ベスト16敗退となった。
試合後、船越優蔵監督はフラッシュインタビューで、こうゲームを振り返った。
「悔しいの一言に尽きる。選手が最後まで魂が入ったプレーをしてくれたので、そこには満足しています。あとは僕の執念が足りなかったので、勝たせてあげられなかったのが一番かなと思います」
日本の戦いぶりに、スタジアムでは日本人だけでなく、地元の観客からも船越ジャパンへの声援が聞こえた。
指揮官は、「こうやってチリの地元のサポーターが『ニホンニホン』と応援してくれる。我々日本人はその素晴らしいメンタリティを持っているところは、世界に発信できたのかなと思います」としつつ、「あとは本当に勝たせてあげたかったというのがすべてです」と悔しさを噛みしめた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
