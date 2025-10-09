photo: mio

その名も「Korobaan（コロバーン）」。

まるでタンブラーのような見た目のこちら、実は超音波加湿器。デスクで加湿器を使うとなると万が一倒してしまった時のことが心配だけど、これはペタッとくっつく底で安心して使えるのです。

独自の「吸盤構造」で安定感抜群

photo: mio

ペタッとデスクにくっつくのは、底面の吸盤構造が理由。接地面に吸着することで横からの衝撃に強く、倒れにくいというわけです。

photo: mio

実際に横から触れてみると揺れる程度で、倒れることはありませんでした。それでいて、真上に引っ張ると軽い力で外れるのがちょうどいい感じ。

しかも、USB Type-Cでの充電式で、コードレスにて使用可能（最大約4時間）。PCのUSBに接続すると約8時間の連続使用もできますよ。

photo: mio 水タンク容量は約700ml

そして、給水する時は本体だけを水場に持っていって水を注げばOK。本体は、まるで本物のタンブラーのようにガバッと開くので、注ぎやすさもバッチリです。

温度で色が変わる不思議な素材

photo: mio

吸盤構造の他にもう1つ面白いのが、冷たい水を入れると本体の色が変わること。子ども向けのお風呂のおもちゃによく使われる、温度で色が変わる技術を応用しているのだとか。

photo: mio

冷たい水を注いだり室温が低く本体が冷えたりした時に、こうして色が変わるみたい。時間が経つと水温が室温に馴染んでくるから、この色変化はずっと続くわけではないとのことでしたが、殺風景なデスクにこれがあるとカラフルで楽しいかも。

photo: mio

Korobaan（コロバーン）の名のとおり、本当に転ばない構造のこの加湿器。楽しい見た目も相まって、デスクでの使用にピッタリな加湿器でした。