「メンタル的にきつかった」昨季MVPがまさかのバックアッパー降格…吐露した本音に海外反応「不運」「スタメンの座を取り戻すには我慢が必要」
日本代表の田中碧は、リーズで難しい状況にある。
昨季はリーズの２部優勝とプレミアリーグ昇格に貢献。リーグ屈指の掘り出し物補強と評され、チームの年間MVPにも選ばれた。
だが、今季は開幕から２試合は先発出場したものの、ケガで一時欠場を余儀なくされると、その後はスタメンに返り咲くことができていない。その間に新戦力ショーン・ロングスタッフが台頭したのだ。
念願のプレミアリーグという舞台に立ちながら、昨季から一転して出場機会の確保に苦しむようになり、田中は日本代表で報道陣に「メンタル的にきつかった部分もあった」と話している。
日本での田中の発言を報じたリーズ専門サイト『Leeds United News』は、「タナカにとって不運なのは、好調だったロングスタッフとシュタッハの牙城を崩せなかったことだ」と伝えた。
「スタメンの座を取り戻すには我慢が必要というのが現実だ」
「ダニエル・ファルケ監督にとって難しいのは、選手層が厚くなったことで、常に出場していた選手がベンチに座ることだ。リーグカップで早期敗退となったことも、指揮官の助けにならない」
同メディアは「結果的に、タナカにとって良くないタイミングでのケガとなった」と続けている。
「そのためにロングスタッフとシュタッハが組むことになり、先発５試合のうち２試合でプレーヤー・オブ・ザ・マッチのロングスタッフは外すことができなくなっている。シュタッハは浮き沈みがあったが、リーズが望むプレーから、シュタッハとロングスタッフは鍵となる選手たちだ」
「リーズはタナカのフィジカル面を懸念し、グラハム・スミス記者もそう話していた。だから彼が出ていないのだ」
ただ、田中は前を向いている。開幕スタメンの座を手にしたのは自分の力だと自信も強調した。シーズンは長く、昇格組リーズが総力で残留を目指さなければいけないことは間違いない。再びスタメンに名を連ねるようになるのを願うばかりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
