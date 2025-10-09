²£ÉÍFC¡¢SNS¾å¤Ç¤Î½êÂ°Áª¼ê¤ËÂÐ¤¹¤ëÈðëîÃæ½ý¹Ô°Ù¤ËÀ¼ÌÀ¡ÖÆâÍÆ¤Ï¶Ë¤á¤Æ°¼Á¡×
¡¡²£ÉÍFC¤Ï8Æü¡¢SNS¤Ë¤ª¤±¤ë¥¯¥é¥Ö½êÂ°Áª¼ê¤ËÂÐ¤¹¤ëÈðëîÃæ½ý¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡²£ÉÍFC¤Ï8Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿2025J¥ê¡¼¥°YBC¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¡¦½à·è¾¡Âè1Àï¤Ç¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤ÈÂÐÀï¤·¡¢0¡Ý2¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£º£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î»î¹ç½ªÎ»¸å¤ËSNS¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆ±¥¯¥é¥Ö¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÁª¼ê¤ä²ÈÂ²¶á¿Æ¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÈðëîÃæ½ý¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢²£ÉÍFC¤Ï¡ÖÆâÍÆ¤Ï¶Ë¤á¤Æ°¼Á¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ·è¤·¤Æ´Ç²á¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£º£¸å¤Ï£Ê¥ê¡¼¥°¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿´Ø·¸³Æ½ê¤ÈÏ¢·È¤·¡¢Ë¡ÅªÁ¼ÃÖ¤â´Þ¤á¤¿Å¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ö²£ÉÍFC¤Ç¤Ï2025Ç¯2·î3Æü¤Ë£Ê¥ê¡¼¥°¤è¤êÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ØÈðëîÃæ½ý¡¦¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ù¤Î¥¹¥Æ¡¼¥È¥á¥ó¥È¤Ë»¿Æ±¤·¡¢¤³¤Î´ðËÜÊý¿Ë¤ËÂ§¤Ã¤Æ¡¢Ã¯¤â¤¬°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë´Ø¤ï¤ê³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÁ´¤Æ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¯¥Û¥ë¥À¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤È¤â¤Ëºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¾ï¤Ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ÎÀº¿À¤ò¤â¤Á¡¢ÀáÅÙ¤¢¤ë¸ÀÆ°¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
