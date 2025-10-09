森崎ウィンとSnow Man向井康二がじゃれあう、映画『（LOVE SONG）』メイキング映像公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

森崎ウィンと向井康二（Snow Man）がW主演する映画『（LOVE SONG）』（10月31日全国公開）より、映像特別メイキング映像「Diary of 『（LOVE SONG）』＜前編＞」が公開された。

■オフ時間でも自然に寄り添う森崎ウィンと向井康二

日本とタイを代表するスタッフ＆キャストが集結した日タイ共同制作作品『（LOVE SONG）』。東京とバンコクを舞台に、ソウタ（森崎ウィン）とカイ（向井康二）の運命を、未完成のラブソングが繋ぐピュアラブストーリーとなっている。

撮影の合間もまるで“ソウタとカイ”のままのような森崎ウィンと向井康二。このたび公開されたメイキング映像には、マッサージ店でのひざ枕や、ブランコでのバックハグに加え、オフ時間でも自然に寄り添い、思わずじゃれ合ってしまうふたりの姿が収められている。

クランクイン直後の森崎は「気候もそうですが、作品が始まった自分の情熱の熱さ、現場の熱さも感じて、まさに今は“アツい”というひと言！」と気合十分。

向井も「タイです。来ました！ もう（映像の）色味が違うでしょ」と、いつも以上にテンション高め。「僕的に（生まれ故郷の）タイは大事にしたい。（タイ人の）おかんも喜んでいるし」と、並々ならぬ思いで臨んでいることを明かす。

さらに映像には、「人生初のタイなので、刺激的ですね」と“ミッチー”全開でメイキングカメラにも気さくに応じる及川光博や、女装姿でのクランクインとなったミーン・ピーラウィット・アッタチットサターポーンのキュートなひと幕、初日ならではの緊張を滲ませるチャンプ・ウィーラチット・トンジラー監督、さらには逢見亮太がメイキングカメラを“彼女目線”に仕立てる遊び心まで収録。

チャンプ監督からの演出は通訳を介して進む場面が多く、当初は戸惑いがあったという森崎と向井。それでもしっかりと話し合いを行い、コミュニケーションを積極的に図ることで乗り越えた。チャンプ監督は「日本の俳優の方たちは、とても素晴らしい。誠実に向き合ってくれました。素晴らしいのひと言です」と称賛を贈る。

互いの存在が演技の要になった瞬間も。森崎は「ひとりのときは言えなかったセリフが、コウちゃん（向井）が来るとスラッと言えた。あの不思議な感覚をどう説明したらわかるかな…」と振り返りつつ、向井の存在が森崎の演技に絶妙に影響したシーンを「ぜひ本編を観て楽しんでいただきたい」と自信を見せる。

向井も「（カイを演じるなら相手は）ウィンくんじゃないとできていなかった」と相思相愛。さらにチャンプ監督も「ソウタとカイに会っている気分で撮れました」と、ソウタとカイのキャスティングはふたり以外に考えられないと満足げに語る。

エピソードも満載だ。ナイトマーケットでのデートシーンでは、屋台の“虫料理”を“あ～ん”で食べさせ合うテイクに挑戦。実はチャンプ監督自身は虫を食べた経験が“ゼロ”だと発覚するも、片言の日本語で「オイシイデス」と背中を押す。シーンの撮影後、向井が“逆あ～ん”でチャンプ監督にお返しすると、初めての味に思わず顔をしかめた監督が「sorry, sorry」と笑いながら謝り、現場は大爆笑に。

最後に、本作で日本映画デビューを飾るチャンプ監督は「誇らしく、うれしく思っています」とコメント。日本の他に、タイで3週間に及ぶ撮影を敢行した本作。チャンプ監督は本番前のテストを行わず、俳優の自然な演技をそのまま収める撮影スタイルを取っている。

フレキシブルな撮影現場、そしてW主演のふたりがオフでも醸し出す“親密な空気”。メイキング映像が物語る、“両片想い”のトキメキに満ちた『（LOVE SONG）』は、10月31日より、全国ロードショー。

■映画情報

『（LOVE SONG）』

10月31日（金）全国ロードショー

出演：森崎ウィン 向井康二（Snow Man）

ミーン・ピーラウィット・アッタチットサターポーン 藤原大祐 齊藤京子

ファースト・チャローンラット・ノープサムローン ミュージック・プレーワー・スタムポン 逢見亮太

夏目透羽 水橋研二 宮本裕子 ／ 筒井真理子 ／ 及川光博

監督・脚本：チャンプ・ウィーラチット・トンジラー

脚本：吉野主 阿久根知昭

主題歌：Omoinotake「Gravity」

制作幹事・配給：KADOKAWA

(C)2025『（LOVE SONG）』製作委員会

■関連リンク

映画『（LOVE SONG）』作品サイト

https://movie-lovesong.jp/