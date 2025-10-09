¥Õ¥¡¥ó¤Ë¡ÖÀ¼¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡½¡½SOMOSOMO¥Ä¥¯¥è¥ß ¥±¥¤¥³¤¬¤Ä¤«¤ó¤Àà²Ä°¦¤¤À¼á¤È¤¤¤¦¿·¶ÃÏ
¡¡7¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖSOMOSOMO¡×¤¬¡¢8·î14Æü¤Ë¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖColorful¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¼«¤é¤¬ºî»ì¤ò¼ê¤¬¤±¤¿°ÕÍßºî¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡ÈÆ®¤¦¡É»ÑÀª¤ò¸ÀÍÕ¤ÇÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¿¥Ä¥¯¥è¥ß ¥±¥¤¥³¤Ë¡¢¥¹¥Ý¥Ë¥ÁÅìµþËÜ¼Ò¤ÇÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£Èà½÷¤¬²Î»ì¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¸«¤Ä¤±¤¿¿·¤¿¤Ê¡ÈÉð´ï¡É¤È¤Ï¡£¡Ê¡Ö¿ä¤·ÌÌ¡×¼èºàÈÉ¡Ë
¡¡¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ø¤ÎÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤¹¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¨¥¤¥¸¥ã¡¼¡×¡£¥Õ¥¡¥ó¤È¼«¤é¤ò¸ÝÉñ¤¹¤ë¡Önever-ever¡×¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼6¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤ËÀÀ¤Ã¤¿²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ø¤ÎÌ´¤ò¾è¤»¤¿¡Ö¥ê¡¼¥Á¥é¥¤¥È¡×¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¼«ºî¤Î4¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥±¥¤¥³¤Ï°ì¤Ä°ì¤Ä¸ÀÍÕ¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤éÇØ·Ê¤òÌÀ¤«¤¹¡£¤½¤Î¥Ú¥ó¤«¤éËÂ¤¬¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¾ï¤Ë¡ÈÆ®¤¤¡É¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢Æ´¤ì¤Î¥Ð¥ó¥É¡ÖBray me¡×¤È¶¦ºî¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡ÖWith me¡×¤Ç¤Ï¡¢¾¯¤·°ã¤¦´é¤ò¸«¤»¤ë¡£¡Ö»ä¤Î¸Ä¿ÍÅª¤ÊÆâÂ¦¤Î´¶¾ð¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Îºî»ì¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÂÐÏÃ¤ò½Å¤Í¡¢Ìó1¥«·î¤«¤±¤ÆÎý¤ê¾å¤²¤¿1¶Ê¡£¡ÖÃ¯¤«¤È°ì½ï¤Ëºî¤ì¤¿°Â¿´´¶¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯»×¤¤Æþ¤ì¿¼¤¤¡×¡£¸ÉÆÈ¤Ê»º¤ß¤Î¶ì¤·¤ß¤È¤Ï°ã¤¦¥×¥í¥»¥¹¤¬¡¢É½¸½¤Ë¿·¤¿¤Ê¿¼¤ß¤òÍ¿¤¨¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÆÏ¤¯À¼¤Ï²¿¤è¤ê¤Î¼«¿®¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö¤¢¤¢¡¢¤¤¤¤¤â¤Î¤òºî¤ì¤¿¤ó¤À¤Ê¡×¡£¤½¤Î¼Â´¶¤¬¡¢¼¡¤Ê¤ëÁÏºî¤Ø¤ÈÆÍ¤Æ°¤«¤¹¡£
¡¡Å¾µ¡¤Ï¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤âË¬¤ì¤¿¡£º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¿·¤·¤¤¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤«¤é¤Î¡Ö¤½¤ì¤¤¤¤¤«¤é¡¢¤ä¤í¤¦¤è¡×¤È¤¤¤¦°ì¸À¡£Â¥¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Þ¤Ë»î¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤Î¥¯¡¼¥ë¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤é¤Ï¾¯¤·°Õ³°¤Ê¡¢ºÕ¤±¤¿¡È²Ä°¦¤¤²Î¤¤Êý¡É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¡Ø¥±¥¤¥³¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ¼¤À¤Ã¤Æ°ì½ÖÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡£¤½¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡¢¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤ê¡¢¤È¤¤¤¦²÷´¶¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤¿¡£¤â¤È¤â¤È¶Ê¤ä²Î»ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Î¤¤Êý¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤òÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¿¥±¥¤¥³¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ÏÉ½¸½¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤Ã¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÄ©Àï¤Ï¡¢¿·¶Ê¡ÖÊÆ¤è¤ê°¦¤·¤Æ¡ª¡×¤Ç·ë¼Â¤¹¤ë¡£¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¶ÊÄ´¤ÎÃæ¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¤À¼¿§¤Ç²Î¤¦¥Ñ¡¼¥È¤È¡¢¥µ¥Ó¤ÇÄ°¤«¤»¤ëÎÏ¶¯¤¤²Î¾§¡£¡Ö¶Ê¤ÎÃæ¤ÇÁ´Á³°ã¤¦¿Í³Ê¤ß¤¿¤¤¤Ë¡×¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö¤â¤È¤â¤È²»³Ú¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢²»³Ú¤ÎÃæ¤ÇÍ·¤Ö¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤âÀä»¿¤µ¤ì¤ë¤½¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¿·¤¿¤Ê¡ÈÉð´ï¡É¤À¡£
¡¡¡Ö¤¤¤Ä¤«²£¥¢¥ê¤Ç¤³¤Î¶Ê¤ò²Î¤¨¤¿¤é¡×¡£ºî»ì²È¤È¤·¤ÆÉÁ¤¤¤¿Ì´¤ÎÉñÂæ¡£¤½¤ÎÆü¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥±¥¤¥³¤Ïº£Æü¤â¸ÀÍÕ¤òËÂ¤®¡¢¼·¿§¤Î²ÎÀ¼¤ÇÆ®¤¤Â³¤±¤ë¡£