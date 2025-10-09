◇ナ・リーグ地区シリーズ第3戦 フィリーズ―ドジャース（2025年10月8日 ロサンゼルス）

フィリーズのカイル・シュワバー選手（32）が8日（日本時間9日）、敵地でのドジャースとの地区シリーズ第3戦に「2番・DH」で先発出場。今ポストシーズン（PS）1号となる本塁打を放った。

初回の第1打席は相手先発・山本由伸の初球、内角カットボールに詰まらされ一ゴロだった。それでも1点を先制された直後の4回、先頭で打席に入ると、2ボールからの3球目、やや高めに来た直球を完璧に捉え、右翼席へ飛距離455フィート（約138・7メートル）の特大アーチをぶち込んだ。

また、打球速度は117・2マイル（約188.6キロ）で、大リーグ公式サイト「MLB.com」のサラ・ラングス記者によると、PSで117マイル以上の本塁打を記録したのは、3本目。スタントンと並び、歴代トップとなった。大谷翔平は2本記録している。

地区シリーズはここまで2戦合わせて7打数無安打5三振と快音がなかったが、ようやく飛び出した豪快弾にドジャースタジアムも騒然となった。

PS通算本塁打は22本目で、ヤンキース一筋でプレーしたバーニー・ウィリアムズに並び、MLB歴代3位タイとなった。

今季は自己最多となる56本塁打をマークし、対戦相手であるドジャース・大谷翔平に1本差で22年以来、3年ぶりに本塁打王に輝いた。レギュラーシーズンで55本塁打以上放った選手同士がPSで対決するのは史上初。両スラッガーによる対決に注目が集まっている。