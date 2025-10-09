（左から）黒木啓司さん （C）ORICON NewS inc.、宮崎麗果

　2022年10月に芸能界を引退した黒木啓司さん（45）の妻で、実業家・モデルの宮崎麗果（37）が、9日までに自身のインスタグラムを更新。新たな愛車を公開した。

　黒木さんは先日、自身のインスタグラムで「初めての#g63　お世話になりました　今日でお別れでした」と愛車を手放したことを報告。コメントとともに、シルバーのメルセデスAMG『G63』の“思い出”の写真を投稿していた。

　この日は、白×黒のメルセデスAMG『G63』を運転する黒木さんの動画や車の写真を投稿。「こだわりのデザイン　オパリスホワイトメタリックxオブシディアンブラックルーフの組み合わせシルバーシートベルトにAMGナイトパッケージでパンダちゃん完成！」と、ベースにこだわりのカラー、装備であることを報告し、「パパお仕事行ってらっしゃい」と結んだ。

　この投稿に「パンダちゃん　かっこいい」「やっぱ黒木家のゲレンデ見ると欲しくなります」「いかつい〜　かっこいいですね！憧れます」などのコメントが挙がっている。

　なお、メルセデスAMG『G63』は、メルセデス・ベンツ『Gクラス』（通称：ゲレンデ）をベースにした高級SYV。最新モデルは新車価格2849万円からとなっている。