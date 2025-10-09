黒木啓司さん＆宮崎麗果、新たな“愛車”公開 『G63』とお別れ→こだわりのカラー＆装備の“高級SUV”「パンダちゃん」
2022年10月に芸能界を引退した黒木啓司さん（45）の妻で、実業家・モデルの宮崎麗果（37）が、9日までに自身のインスタグラムを更新。新たな愛車を公開した。
【写真】半端ないラグジュアリー感…新型『Gクラス』内外装全部見せ
黒木さんは先日、自身のインスタグラムで「初めての#g63 お世話になりました 今日でお別れでした」と愛車を手放したことを報告。コメントとともに、シルバーのメルセデスAMG『G63』の“思い出”の写真を投稿していた。
この日は、白×黒のメルセデスAMG『G63』を運転する黒木さんの動画や車の写真を投稿。「こだわりのデザイン オパリスホワイトメタリックxオブシディアンブラックルーフの組み合わせシルバーシートベルトにAMGナイトパッケージでパンダちゃん完成！」と、ベースにこだわりのカラー、装備であることを報告し、「パパお仕事行ってらっしゃい」と結んだ。
この投稿に「パンダちゃん かっこいい」「やっぱ黒木家のゲレンデ見ると欲しくなります」「いかつい〜 かっこいいですね！憧れます」などのコメントが挙がっている。
なお、メルセデスAMG『G63』は、メルセデス・ベンツ『Gクラス』（通称：ゲレンデ）をベースにした高級SYV。最新モデルは新車価格2849万円からとなっている。
