¡Ö±§Ãè¿Í¤ÏËÜÅö¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤Î¤«¡ª¡©¡×ÊÆ¶¦ÏÂÅÞµÄ°÷¤¬à¥¿¥Ö¡¼¤ÊÏÃÂêá¤Ë»Â¤ê¹þ¤àºÆÁª¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¡¡¥³¥í¥é¥É½£¤Î¶¦ÏÂÅÞ²¼±¡µÄ°÷¥í¡¼¥ì¥ó¡¦¥Ü¡¼¥Ù¥ë¥È»á¡Ê£³£¸¡Ë¤ÎºÆÁª¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï¡Ö±§Ãè¿Í¤ÏËÜÅö¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤Î¤«¡ª¡©¡×¤È¤¤¤¦à¥¿¥Ö¡¼¤ÊÏÃÂêá¤Ë»Â¤ê¹þ¤à¤â¤Î¤À¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡¦£Æ£Ï£Ø£³£±¤¬ÀèÆü¡¢Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥Ü¡¼¥Ù¥ë¥È»á¤¬£¶Æü¡¢Í¸¢¼Ô¤Ë°¸¤Æ¤¿¥á¡¼¥ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢±§Ãè¿Í¤ÎÂ¸ºß¤òÌä¤¤¡¢£Õ£Æ£Ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¯ÉÜ¤Î¾ðÊó¸ø³«¤òµá¤á¤¿¡£¤½¤Î°ìÉô¤Ë¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²¿½½Ç¯¤â¤Î´Ö¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¯ÉÜ¤Ï£Õ£Æ£Ï¤Î¿¿¼Â¤òÈëÌ©¤Î¥ô¥§¡¼¥ë¤ÇÊ¤¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£´ñÌ¯¤ÊÈô¹ÔÊªÂÎ¤¬ÊªÍýË¡Â§¤òÌµ»ë¤·¤Æ¶õ¤òÈô¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Î´±Î½¤¿¤Á¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¿¿¼Â¤ò¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤Éà¥Ê¥¤¡¼¥Öá¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Èà¤é¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤òÈÝÄê¤·¡¢à¶¸¤Ã¤Æ¤¤¤ëá¤È¤Ç¤â¸À¤¤¤¿¤²¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¸À¤¤¤Þ¤¹¡¢¡Ø¤â¤¦¤¿¤¯¤µ¤ó¤À¡ª¡Ù¤È¡£¥¢¥á¥ê¥«¹ñÌ±¤Ï¡¢Û£Ëæ¤Ê¸À¤¤Ìõ¤äÈ¾Ê¬¤À¤±¤Î¿¿¼Â¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë»Ò¶¡¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¶õ¤Î¾å¤ÇËÜÅö¤Ë²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«ÃÎ¤ë¸¢Íø¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¤³¤Î¥á¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡Ö±§Ãè¿Í¤ÏËÜÅö¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤Î¤«¡ª¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ò·Ç¤²¤¿¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ü¡¼¥Ù¥ë¥È»á¤ÎºÆÁª¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ø¤Î´óÉÕ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ü¡¼¥Ù¥ë¥È¿Ø±Ä¤Ï¤³¤Î¥á¡¼¥ë¤¬ËÜÊª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¡¢¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÏÈó¾ï¤Ë¹¥Ä´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡£Æ£Ï£Ø£³£±¤ÎÌ±¼çÅÞ·ÏÀ¯¼£¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ü¥¤¥¢¥ó»á¤Ï¡ÖÀµÄ¾¤Ë¸À¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤ÏÀ¯¼£Åª¤Êà½õ¤±¤òµá¤á¤ë¶«¤Óá¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£»ñ¶â¤ä»Ù»ý¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¡¢À¯ÅÞ¤òÌä¤ï¤º¸õÊä¼Ô¤¿¤Á¤ÏÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤³¤¦¤·¤¿ÏÃÂê¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢º£¤Î¤È¤³¤íÈà½÷¤¬»ñ¶âÆñ¤ä»Ù»ýÄã²¼¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤¼¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¡¼¥ë¤òÃÏ¶è¤ÎÊÝ¼éÇÉ¤ËÁ÷¤ë¤Î¤«Íý²ò¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¿ôÀé¥É¥ëÄøÅÙ¤Ï½¸¤Þ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËàÊÑ¤ÊÌÜá¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¥Ü¡¼¥Ù¥ë¥È»á¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â£Õ£Æ£ÏÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ø¤Î¾ì¤ÇÈ¯¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢£²£°£²£´Ç¯¤Ë¤Ï²¼±¡¤Î£Õ£Æ£Ï¸øÄ°²ñ¤Ç£Õ£Æ£ÏÀìÌç²È¤Ë¼ÁÌä¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¡ÖÅú¤¨¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤Þ¤Ç¼ÁÌä¤òÂ³¤±¤ë¡×¤È·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
