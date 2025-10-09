「起訴されない可能性も」草間リチャード釈放でも懸念される『Aぇ! group』の今後と捜査の行方

スポンサーの公式サイトから画像が削除

『Aぇ! group』のメンバー・草間リチャード敬太（29）が10月４日、公然わいせつの疑いで逮捕・送検され、６日に釈放された。逮捕されたのは４日の午前５時40分ごろ、新宿区新宿２丁目のビル１階出入り口付近で下半身を露出した疑いだ。

逮捕後からSNSには、リチャードと思われるビルの入り口できょろきょろする人物の動画が出回った。

旧ジャニーズ事務所から『STARTO ENTERTAINMENT』に移籍した人気グループのメンバーだけに、各方面への影響は大きかった。

事務所は逮捕と同日に、草間の芸能活動休止を即座に発表。出演予定だった10月５日放送の『ザ！鉄腕！DASH‼』（日本テレビ系）は番組内容が差し替えられた。

さらに同グループのCMスポンサーだった、スキンケアブランド「アベンヌ」のヘアケア用品「Palty」は、それぞれ公式サイトからグループの画像や動画などを削除している。

10月７日には、関西ローカルで放送されていた『Aぇ!!!!!!ゐこ』（毎日放送系）についても、当面の間、放送を休止するという。ファンはつらいだろうが、結果的にグループの連帯責任のような形となってしまった。

６日に放送された『旬感LIVE とれたてっ！』（フジテレビ系）に出演した弁護士の橋下徹氏は

〈事実確認していない前提で〉

としたうえで、

〈性加害、性犯罪でない公然わいせつであれば、僕は厳重注意の話だと思う〉

との見解を話した。すでに草間は活動休止に入っており、CMや番組も“飛んだ”ため、橋下氏が言う「厳重注意」のみという“甘い処分”は夢物語となっている。

「起訴猶予」で起訴されない可能性も

「なぜ、こんなもったいないことを？ 『鉄腕DASH』への復帰も厳しいでしょうね」

と唖然としているのは在阪のテレビ局プロデューサーだ。

「『Aぇ! group』はSTARTO社がテレビ局に“激推し”しており、関西発アイドルというので非常にテレビ業界で人気が高い。『SUPER EIGHT』『WEST.』なども当然人気ですが、最近では『なにわ男子』が大成功した。そこに続いて事務所が本腰を入れていたのが『Aぇ! group』、『AmBitious』という順番でした。

番組担当者が事務所と話すとこのグループの名前を必ずといっていいほど提案された。このままいけば紅白歌合戦にも出演が見えていたし、スターへの階段は約束されていた。だが、これで事務所内の“推しライン”からも外れてしまうでしょうし、本当にもったいなさすぎる」

リチャードだけでなく、グループとしても大きな影響が出てしまいそうだ。泥酔していたのか、何らかの原因で気が動転していたのか。今後の捜査機関の動きが気になるところだ。

そこで、本サイトは『森實法律事務所』の森實健太弁護士に今後の捜査について取材した。

「釈放されましたが、検察からの事情聴取などを踏まえて今後、起訴するか否かを決めていくものと思われます。過去に同種の前科があったり、常習性があったりすれば、起訴となる可能性は高まります。しかし今回が初犯で、謝罪や活動休止等で反省の態度を示していることを踏まえれば起訴猶予として起訴はされない可能性もあり得ます。（シャツなどで）下半身を隠し、人に見えないようにしていれば逮捕されなかったでしょう」

飛ぶ鳥を落とす勢いだった『Aぇ! group』に水を差すことになったリチャード。悔やんでも悔やみきれないだろう……。