筧美和子、ノースリーブ姿で素肌見せ「美しい」「セクシー」の声
【モデルプレス＝2025/10/09】女優の筧美和子が10月8日、自身のInstagramを更新。白いノースリーブ姿を披露し、話題となっている。
【写真】筧美和子、ノースリから透明美肌披露
筧はフォトグラファーの東京祐氏が撮影したノースリーブとロングスカートの衣装の写真を複数枚投稿。室内で撮影されており、壁にもたれかかったり床に寝そべったり様々なポーズを取っている写真の他に、ノースリーブの肩越しの横顔などのショットを公開した。透明感溢れる全身白のコーディネートで、スラリと伸びた二の腕の美しい素肌を披露している。
この投稿に、ファンからは「美しい」「セクシー」「肌きれい」「可愛すぎる」「白コーデ素敵」などと声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆筧美和子、ノースリーブ姿披露
◆筧美和子のノースリーブ姿に反響
