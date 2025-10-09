「お出かけに着ていく服がない」→【ハニーズ】へ！ 40・50代のための「洗練トップス」

予定は決まったけど、クローゼットの前で手が止まる……そんな日は【ハニーズ】一部店舗で買える大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】が味方になりそう。40・50代に嬉しい上品さと手に取りやすさを両立し、シンプルに着ても装いがすっと整いそうです。今回は、お出かけの日に自信をくれそうな「洗練トップス」を厳選してご紹介。ぜひワードローブに備えておいて。

端正なシャツ切り替えで簡単レイヤードスタイルに

【GLACIER lusso】「シャツレイヤードＴシャツ」\2,980（税込）

ロンTにシャツの裾 & カフスをドッキングした一枚。着るだけでまるでレイヤードしたように見えるから、簡単におしゃれ見えが叶いそう。前後差のある丈がヒップを隠し、細身パンツでも安心感がありそうなのも嬉しいポイント。セーターやスウェットを重ねてもサマになりそうなので、今から冬までたっぷり活躍できそうです。

衿先ビジューで顔映えが叶いそう

【GLACIER lusso】「衿ビジュー付シャツ」\3,980（税込）

襟先のビジューがほどよい華やぎを添え、アクセサリーなしでも顔まわりを明るく見せてくれそうなブラウス。比翼仕立てのフロントで雰囲気は端正に、ゆったりめの身幅とヒップにかかるくらいの丈で体のラインを拾いにくく安心できそうです。一枚でもジャケットやジレのインでも品よく決まりそう。オフィスやセレモニーといったきれいめシーンにおすすめです。

レディ気分を高める、レースハイネックが魅力

【GLACIER lusso】「レースハイネックトップス」\1,980（税込）

記念日ディナーやレディに振りたい日の主役に。繊細な花柄レースのハイネックが顔まわりを品よく包み、華やぎを添えます。襟ぐり・袖口・裾のメローがさりげなく表情をプラス。腰にかかるコンパクトな丈感はレイヤードに収まりがよさそうで、ジャンスカのインはもちろん、セーターやスウェットの下にも馴染みやすいので、着回し力にも期待できます。

重ねるだけでパッと華やぐラメ入りフェザーがカギ

【GLACIER lusso】「フェザーベスト」\3,980（税込）

ふわっと起毛したラメ糸入りのフェザー素材が、上品なきらめきを添えるベスト。程よく開いたVネックで顔まわりをすっきり見せ、短め丈でウエスト位置を高く見せてくれそうです。手持ちのシャツやシアートップスに重ねれば、奥行きのあるトレンドスタイルに。いつものコーデにプラスするだけなので、ミドル世代も気負わずに取り入れられそう。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K