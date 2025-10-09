ミシュラン星付きレストラン、アリを使用したヨーグルトを提供

ミシュラン星付きレストランで、アリを使ったヨーグルトが提供されている。



【写真】うっ、かなりな食通でないと難しい？眼球を模したものや本物の蝶も！

ある研究で生きたアリを用いて牛乳を発酵させヨーグルトにできることが発見、デンマーク工科大学（DTU）のチームは、アカアリが天然の細菌、酸、酵素を含んでおり、牛乳を酸味のあるハーブ風味のヨーグルトに変えられることを突き止めた。



研究を率いたコペンハーゲン大学のヴェロニカ・シノッテ博士は、バルカン半島やトルコにおける古くからの乳製品製造におけるアリ利用の伝統に着想を得たそうでこう語る。「叔父と地域住民の指示に従い、温めた牛乳の瓶にアリ4匹を丸ごと投入しました」「ヨーグルトの初期段階で味もその通りでした」



そして更なる分析の結果、アリは乳酸菌や酢酸菌（サワードウに存在するものと類似）を生成するだけでなく、乳タンパク質の凝固を助けるギ酸（アリ酸）も産生することが判明した。



今回の発見を基に研究チームはコペンハーゲンのミュシュラン2つ星レストラン「アルケミスト」と協力し実験的なメニューを開発、マスカルポーネ風チーズやカクテル、そして「アリヨーグルト」を注入したアイスクリームサンドイッチなどが生まれた。 DTUのレオニー・ヤーン博士は、「古代の食文化が失われた生物多様性と新たな風味を解き明かすことを示しています」と語っている



「アルケミスト」は世界で最も過激な劇場レストランとも言われ、常に世界トップレベルに選ばれ、予約も困難。創設者兼料理長ラスムス・ムンク氏の眼球を模した料理は、小説「1984年」からヒントを得、SNSで個人情報を収集する大手テクノロジー企業への恐怖を表現するなど、料理の一つひとつに社会的メッセージが込められている。



