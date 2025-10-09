【山粼武司 これが俺の生きる道】#33

1995年の秋季キャンプ終盤、星野仙一監督から20キロの減量を命じられた。走り込み、サウナ、食事制限と過酷なメニューをこなし、15キロ減。2月1日の春季キャンプインまで2週間を切り、あと5キロが遠かった。

そんな中、「迷案」を思いついた。

そうだ、風邪をひけばいいんだ！

無理なダイエットでまともに栄養も取っていなかったせいか、年末年始に2度も体調を崩して寝込んだ。回復してもまたすぐに風邪をひく。明らかに免疫力が弱っていた。食欲がなくなり、体重が落ちたのを思い出したのだ。

俺には3年連続でキャンプ初日に風邪で休み、罰金を取られた“実績”がある。風呂に入り、体を温めて汗をかいたその体で庭に飛び出した。1月だから極寒。あっという間に風邪をひいて、翌朝には高熱が出た。

嫁さんには「わざと風邪ひくわ」と宣言。俺が破天荒なのを知っていたので、風呂上がりに裸同然で庭に飛び出す俺を見ても、「また何かやってるわ」と呆れる程度だった。

作戦は成功。風邪の効果で食欲はなくなり、そこから7キロ痩せた。22キロ減の88キロ。そして、運命のキャンプ初日を迎えた。

2カ月ぶりに顔を合わせた星野監督にこう聞かれた。

「オマエ、何キロになったんや？」

「88キロです」

「そうか」

監督の前で体重計に乗った。

「ようやってきたな。こっからやぞ」

計量は驚くほどあっけなく終わった。俺がオフに本気で減量に取り組むのかどうか、試したかったのかもしれない。なにはともあれ、星野監督からのムチャな指令をクリアし、キャンプインを迎えることができた。

体重が22キロも減れば見た目は様変わりする。110キロあった俺を知るチームメートは「大丈夫か？」「病気なんじゃねえか？」と口をそろえた。

振り返ればオフの2カ月間、ほとんど誰とも会わなかった。ランニングやサウナでの減量に加え、俺にとっては珍しく、練習漬けの日々を送っていたからだ。

もともと俺は練習嫌い。結婚して寮生活を卒業し、レギュラーになって放牧されるようになってからは、秋季キャンプが終わればオフは何もしなかった。

現役終盤の話になるが、楽天時代、球団創設直後なんて9月末にはシーズンが“終戦”を迎えた。

10月から12月いっぱいまでひたすら遊んだ。オフの間、球場に行ったことなんて一度もなかったし、1月の自主トレでも一回もバットを振らなかった。

極度の練習嫌いである俺が、星野監督の復帰で再び練習漬けの日々に逆戻りした。（つづく）

（山粼武司／元プロ野球選手）

◇ ◇ ◇

