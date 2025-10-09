自民党の高市早苗総裁（64）は新執行部を立ち上げて滑り出したが、「ポスト石破」を選ぶ臨時国会の召集メドが立たない。当初見込まれた15日からどんどん後ろ倒し。20日以降となる公算が大きい。タカ派の上、「政治とカネ」に無頓着な高市氏に公明党が嫌悪感を隠さず、連立合意が難航しているからだ。首相指名選挙をめぐり、野党内からは国民民主党の玉木雄一郎代表（56）を推す声が上がる。高市氏からもモーションをかけられるモテ男は、どの手を握るのか。いずれにせよ、キモい展開である。

■立憲は「玉木さんでまとまるなら有力候補」

公明の高市アレルギーは重症だ。温厚な人柄で知られる斉藤鉄夫代表（73）が8日配信のユーチューブ番組で、「連立しないということは（首相指名選挙で）『高市早苗』と書かないということだ」と明言。党本部や政党支部などに限定するよう求めている企業・団体献金をめぐり、「少なくとも（政治資金を）透明にするために受け皿を一定程度絞っていくのは当然努力すべき目標ではないか」と語気を強めた。収録は高市氏と7日に会談した直後だから、憤懣やるかたない様子がうかがえる。

自公は衆参両院で過半数割れ。首相指名選挙はいずれも上位2人による決選投票となる可能性大で、最終的には多数を得た議員が選出される。議決が優先される衆院では自民196議席、公明24議席。連立を継続しても過半数（233）に13足りない。逆に、野党がまとまれば「高市首相」の誕生を阻止できる。それで、にわかに広がっているのが「玉木推し」だ。

8日、立憲と国民民主の幹事長らが会談。立憲の安住淳幹事長（63）は「わが党も野田（代表）にはこだわりません。玉木さんでまとまるなら有力候補と考えます」と秋波を送った。伏線は、前日の野党国対委員長会談だ。日本維新の会の遠藤敬国対委員長（57）が「この際、首相指名で玉木代表の名前をみんなで書いたらどうなんだ」と提案。一同爆笑したものの、立憲の笠浩史国対委員長（60）も「それも選択肢だ」と応じたのだ。

立維国が一枚岩になれば、「玉木首相」の爆誕が視野に入る。衆院の勢力は立憲148議席、維新35議席、国民民主27議席。公明が寝返らなくても棄権し、他の野党も輪に加われば確度はグーンと上がる。玉木代表の決断次第だ。

■自民補完勢力ふたたび？

しかし、安住提案を受けた国民民主の榛葉賀津也幹事長（58）は「この手の話は冗談半分で言う話じゃないよね。異なった主義主張の政党と打算と数合わせで一緒に行動をとるということは考えてません」とツレなかった。

「玉木代表にもソノ気はない。立憲には散々コケにされてきて、何を今さらという話。そうでなくても、行動の軸は政策実現です。高市氏は8日のあいさつ回りで、（昨年12月の）自公国3党合意の速やかな実施を求める代表に対し、〈御意〉と応じた。年内のガソリン税廃止、『年収の壁』の178万円への引き上げを実行し、信頼関係が深まればその先が見える。来年度予算案の成立に向けて連立協議が現実味を帯びてくる。もっとも、自公がどうなるか不透明ですが」（国民民主関係者）

やっぱり「自民の補完勢力」とそしられる道を選ぶのか。

