◆米大リーグ 地区シリーズ第３戦 ドジャース―フィリーズ（８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

フィリーズのカイル・シュワバー外野手（３２）が８日（日本時間９日）、地区シリーズ第３戦、敵地・ドジャース戦に「２番・指名打者」でスタメン出場し、今季のポストシーズン３試合目にしてようやく初本塁打を放った。１点を追う３回先頭の２打席目に、山本由伸投手（２７）から右翼席後方の屋根に直撃する飛距離４５５フィート（約１３９メートル）の特大同点弾を放った。

レギュラーシーズンは全１６２試合に出場し、チームのナ・リーグ東地区優勝に大きく貢献したシュワバー。最終戦までドジャース・大谷翔平投手（３１）と競った本塁打王争いは、１本差で上回る自己最多５６発で２２年に次いで２度目のキングに輝いた。さらに１３２打点もリーグトップで２冠王。打率は２割４分ながら、ＯＰＳはリーグ２位の・９２８をマークした。

カブス時代の１５年に初めてポストシーズンに出場してから、「ポストシーズン男」でもあるシュワバー。この日の試合が自身通算７２試合目のポストシーズン出場で、本塁打は２２本目。ポストシーズンの通算本塁打では、Ｍ・ラミレス（元レッドソックスなど）の２９本、Ｊ・アルテューベ（アストロズ）の２７本に次いで、Ｂ・ウィリアムズ（元ヤンキース）に並ぶ史上３位タイの記録となった。

第１戦では、先発した大谷に２三振を喫するなど４打数無安打に終わり、第２戦でも３打数無安打２三振。この日の試合前の時点で７打数無安打５三振と当たりが出ていなかったが、ようやくアーチを描いた。