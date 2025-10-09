商品やブランドへの思いを伝える！エジソンママ 招待制リアルイベント「EDISONmama Meetup! Vol.2」

ベビー用品ブランド「エジソンママ」を展開する株式会社ケイジェイシーが、完全招待制リアルイベント「EDISONmama Meetup!Vol.2」を2025年9月26日に開催。

エジソンママとゆかりのある芸能人やインフルエンサーの親子が集まり、ブランドの世界観を体験しました。

エジソンママ 招待制リアルイベント「EDISONmama Meetup! Vol.2」

イベント名：EDISONmama Meetup!Vol.2

開催日：2025年9月26日(金)

会場：TREES studio&market (東京都目黒区)

主催：株式会社ケイジェイシー

エジソンママのスタッフが商品やブランドへの思いを伝え、イベント体験を通じてより深いファンになってもらうことを目的に企画された本イベント。

商品を継続的に愛用している芸能人やインフルエンサーなど、総勢20組の親子が来場しました。

会場では、普段SNS上でやりとりすることが多いファンとケイジェイシー社員が直接交流。

商品やブランドに対するファンの思いを直接感じることができる貴重な機会となりました。

家族で楽しめるコンテンツ

イベントでは、家族みんなで楽しめるコンテンツが盛りだくさん。

「おえかききなこ蒸しパン」を作るワークショップでは、子どもたちが夢中になって取り組む姿が見られました。

エジソンママの商品が壁一面に並んだフォトブースや、カトラリーの月年齢別年表を貼った商品展示など、ブランドの世界観に浸れる仕掛けも用意。

また、新商品をいち早く体験したり、これから発売される商品の先行試飲試食会が行われたりと、このイベントでしか体験できない特別な内容が満載でした。

専門家による「未来の歯並び診断」も

会場には、一般社団法人歯並び育児協会に所属する歯科医師と歯科衛生士も参加。

お子さんのお口の状態を見ながら、未来の歯並びを診断するブースが設けられました。

「すきっ歯は大丈夫？」「歯石のケア方法は？」など、日頃の疑問や悩みを専門家に直接相談できるとあって、参加したママたちにとって大変有意義な時間となったようです。

参加者同士の会話も弾み、ママたちの横のつながりも感じられたという今回のイベント。

大きな反響を受け、次回は一般公開も視野に入れて計画を進めているとのことです。

エジソンママが開催した招待制リアルイベント「EDISONmama Meetup!Vol.2」の紹介でした。

