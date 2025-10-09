Vシネクスト『仮面ライダーガヴ』場面写真が解禁 絆斗、相変わらずボロボロ ラキアは人間界に戻る 幸果とリゼルが話す
令和仮面ライダーシリーズ第6弾『仮面ライダーガヴ』のVシネクスト『仮面ライダーガヴ ギルティ・パルフェ』が11月28日から新宿バルト9ほかで全国期間限定上映され、2026年6月10日にBlu-ray＆DVD発売となる。新規場面写真が解禁となった。
【写真】ラキアが人間界へ 幸果さんとリゼルが会話するシーンも
解禁されたのは、ボロボロになりながらも戦う絆斗（日野友輔）や、失踪したグラニュートを探すショウマ（知念英和）、テレビシリーズでは接点がなかった幸果（宮部のぞみ）が、リゼル（鎌田英怜奈）に臆せず話しかけてる様子が見られる。
そして人間の世界に戻ってきたラキア（庄司浩平）、はたして4人は再会できるのか？さらに、怪しげな狩藤医院内で穏やかな笑顔でお札を数える看護婦・沙和村（板橋駿谷）や、学生時代の絆斗と師匠・塩谷（小松利昌）とのシーンも見どころだ。
グラニュート側でも、訳ありな子供たちが集まるグループ内にいるリゼル、闇菓子の復活を企むググナに立ち向かうガヴとヴラム、大統領ボッカに恨みを抱いていたイジークとリゼルによる対決など、話の展開が気になるものばかりとなっている。
■『仮面ライダーガヴ ギルティ・パルフェ』あらすじ
仮面ライダーたちの戦いが終わり、闇菓子がこの世から消えて、しばらく時間が流れた。なんでも屋「はぴぱれ」では、人間界に残ったグラニュートたちに仕事を斡旋し、“人間とグラニュートの共存”は、少しずつ実現へと向かっているはずだった。ある日絆斗は、街で出会った傷ついた少女たちとともに「狩藤医院」を訪ねた。
そこは、表立って病院へ行けない事情のある者たちを診ている怪しげな病院だったが、医師・狩藤の腕は確かだった。治療を受けた少女たちの日常が気になり、ひそかに尾行すると、彼女たちのグループには、なんと、あのリゼルがいた。父・ボッカを亡くし、人間界に残されたリゼルは、今では不良少女たちの用心棒のような存在となっているらしい。
さらに、グループの中にひとり、若い男性がいることが気になった絆斗は、今度は彼を探ることに。男の正体は、グラニュートだった。闇菓子をふたたび流通させようとたくらんでいるようだ。
複雑な心境の絆斗を、胸の激痛が襲う。かつての改造手術が、彼の身体に著しく影響を及ぼしていた。さらに、ボッカに恨みを抱く、グラニュートのイジークまで出現して…。
【写真】ラキアが人間界へ 幸果さんとリゼルが会話するシーンも
解禁されたのは、ボロボロになりながらも戦う絆斗（日野友輔）や、失踪したグラニュートを探すショウマ（知念英和）、テレビシリーズでは接点がなかった幸果（宮部のぞみ）が、リゼル（鎌田英怜奈）に臆せず話しかけてる様子が見られる。
グラニュート側でも、訳ありな子供たちが集まるグループ内にいるリゼル、闇菓子の復活を企むググナに立ち向かうガヴとヴラム、大統領ボッカに恨みを抱いていたイジークとリゼルによる対決など、話の展開が気になるものばかりとなっている。
■『仮面ライダーガヴ ギルティ・パルフェ』あらすじ
仮面ライダーたちの戦いが終わり、闇菓子がこの世から消えて、しばらく時間が流れた。なんでも屋「はぴぱれ」では、人間界に残ったグラニュートたちに仕事を斡旋し、“人間とグラニュートの共存”は、少しずつ実現へと向かっているはずだった。ある日絆斗は、街で出会った傷ついた少女たちとともに「狩藤医院」を訪ねた。
そこは、表立って病院へ行けない事情のある者たちを診ている怪しげな病院だったが、医師・狩藤の腕は確かだった。治療を受けた少女たちの日常が気になり、ひそかに尾行すると、彼女たちのグループには、なんと、あのリゼルがいた。父・ボッカを亡くし、人間界に残されたリゼルは、今では不良少女たちの用心棒のような存在となっているらしい。
さらに、グループの中にひとり、若い男性がいることが気になった絆斗は、今度は彼を探ることに。男の正体は、グラニュートだった。闇菓子をふたたび流通させようとたくらんでいるようだ。
複雑な心境の絆斗を、胸の激痛が襲う。かつての改造手術が、彼の身体に著しく影響を及ぼしていた。さらに、ボッカに恨みを抱く、グラニュートのイジークまで出現して…。