『逮捕しちゃうぞ』伝説のOVA、来年1月Blu-ray Disc化 夏実と美幸の出会いから名コンビ確立まで描く
『逮捕しちゃうぞ』アニメ化30周年を記念して、OVA『逮捕しちゃうぞ』初のHDテレシネによる新規マスターによる高画質のBlu-ray Discとして来年1月28日に発売されることが決定した。
【写真】まだ若い！『逮捕しちゃうぞ』 ポーズする平松晶子＆玉川砂記子
新規映像特典として、2025年3月1日実施の『逮捕しちゃうぞ』アニメ化30周年記念上映会の玉川砂記子（辻本夏実役）＆平松晶子（小早川美幸役）によるトークを収録。さらにブックレットには、原作者・藤島康介ほか、メインスタッフ・キャストの新規インタビューを収録する。
同作は、東京下町の墨東署交通課に勤務するスーパーコンビ・辻本夏実と小早川美幸の姿を描いた痛快ポリスアクション。2人は課長や徳野警部らに見守られながら気の合う同僚の二階堂頼子や双葉葵、白バイ警官の中嶋剣らとともに町のトラブルに対処していくストーリー。
1986年「モーニング パーティ増刊」（講談社）にて連載開始した藤島康介の漫画を原作に、1994年にアニメ化。1994年〜1995年にOVA（FILE.1〜FILE.4）がリリースされ、1996年にはTVシリーズ第1期（全51話）が、1999年にSpecial（全21話）、2001年に第2期（SECOND SEASON／全26話）、2007年に第3期（『フルスロットル』／全23話＋特別編1話）が放送。さらに1999年には劇場アニメ映画『逮捕しちゃうぞ the MOVIE』が公開された。
◆OVA『逮捕しちゃうぞ』あらすじ
FILE.1「そしてふたりは出会った」
夏の陽射しが照りつける朝、新配属になった墨東署に初出勤の夏実は大遅刻、おまけにコンビを組むことになった美幸とはどうもしっくりいかない。それもそのはず、遅刻しそうになった夏実は愛車＝モトコンボで法規無視の無謀運転。しっかり見ていたミニパト＝ＴＯＤＡＹの美幸にさっき違反キップを切られたばかり、こりゃ早々とコンビ解消か？ その時、二人の前に現れたＦＯＸと名乗る謎のミニ、そして“Ｈ8Ｋ2”の暗号と爆破予告。 急げ、夏実＆美幸！ タイムリミットは、120分!!
FILE.2「東京タイフーン・ラリー」
大型台風が首都圏に接近。パトロール中の夏実と美幸は、幼稚園児から元気のない猫を預かる。そこに現れた傍若無人に走り回る謎のラリー仕様車＝ランチア・デルタ。毎年この季節になると出現し、その走りは年々エスカレート、ついに今年は負傷者を出して走り去る。中嶋は、美幸のチューンしたヘビーレイン仕様カワサキ KLE を駆りランチアを追う！暴風雨で遮断された道路網、夏実と美幸は目指す動物病院に間に合うか!? そして、中嶋はランチアを捕らえられるのか！
FILE.3「恋のハイウェイ・スター」
噂の出どころはまたしても頼子だった。更衣室でふと見てしまった美幸の手帳。週末の赤丸の意味するところは？ 何かワケありの美幸の態度は？ いつまでたってもプロポーズをしない中嶋に愛想をつかした美幸がついにお見合か？ 美幸を強引に奪えと中嶋にせまる夏実と頼子だが…。
FILE.4「on the road, AGAIN」
えっ夏実が白バイ隊に？ 最強のミニパト・コンビは解消か？ 抜群のテクニック非力なモトコンポでは不完全燃焼の夏実。白バイ隊への転属は願ってもないが、仲間との別離にはためらいが……。美幸は親友のためと、淋しさを隠して送りだす。そしてやってきた夏実の白バイ・デビューは墨東署内で開催されたマラソン大会の先導役。ところが大会中、1 台のバイク炎上に端を発したタンクローリー暴走事故発生！大丈夫か美幸？ 急げ中嶋！ このままでいいのか夏実!?
