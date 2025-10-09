森崎ウィン＆向井康二、オフ時間でも親密な空気 映画『（LOVE SONG）』メイキング映像が公開
俳優の森崎ウィンとSnow Manの向井康二がW主演を務める、日タイ合作のオリジナル映画『（LOVE SONG）』（10月31日公開）のタイ・バンコクでの撮影の日々を追ったメイキング映像が公開された。
【場面写真】肩を組み歩いていく森崎ウィンと向井康二
今作は、世界的なBLブームをけん引したドラマ『2gether』の立役者であるウィーラチット・トンジラー監督が手掛ける日タイ合作のオリジナルラブストーリー。東南アジアにルーツを持つ森崎と向井を主演に迎え、東京とバンコクを舞台に、異国の地で再会した2人が次第に心を通わせていく過程を温かな視点でユーモラスに描く。
撮影の合間にもまるでソウタ（森崎）とカイ（向井）のままのような2人。マッサージ店でのひざ枕や、ブランコでのバックハグに加え、本編の延長線ではないオフ時間でも自然に寄り添い、思わずじゃれ合ってしまう2人の姿を収めたメイキング映像となっている。
クランクイン直後の森崎は「気候もそうですが、作品が始まった自分の情熱の熱さ、現場の熱さも感じて、まさに今は“アツい”という一言！」と気合十分。向井も「タイです。来ました！もう（映像の）色味が違うでしょ」と、いつも以上にテンション高め。「僕的に（生まれ故郷の）タイは大事にしたい。（タイ人の）おかんも喜んでいるし」と、並々ならぬ思いで臨んでいることを明かす。
映像には、“ミッチー”全開でメイキングカメラにも「人生初のタイなので、刺激的ですね」と気さくに応じる及川光博や女装姿でのクランクインとなったミーン・ピーラウィット・アッタチットサターポーンのキュートな一幕、初日ならではの緊張をにじませるチャンプ・ウィーラチット・トンジラー監督、さらには逢見亮太がメイキングカメラを“彼女目線”に仕立てる遊び心まで。
チャンプ監督からの演出は通訳を介して進む場面が多く、当初は戸惑いがあったという森崎と向井。それでもしっかりと話し合いを行い、コミュニケーションを積極的に図ることで乗り越えた。チャンプ監督は「日本の俳優の方たちは、とてもすばらしい。誠実に向き合 ってくれました。すばらしいの一言です」と称賛を贈る。
互いの存在が演技の要になった瞬間も。森崎は「一人の時は言なかったセリフが、コウちゃん（向井）が来るとスラッと言えた。あの不思議な感覚をどう説明したら分かるかな…」と振り返りつつ、向井の存在が森崎の演技に絶妙に寄与したシーンを「ぜひ本編を観て楽しんでいただきたい」と自信をみせる。向井も「（カイを演じるなら相手は）ウィンくんじゃないとできていなかった」と相思相愛。さらにチャンプ監督も「ソウタとカイに会っている気分で撮れました」と、ソウタとカイのキャスティングは2人以外に考えられないと満足げに語る。
エピソードも満載だ。ナイトマーケットでのデートシーンでは、屋台の“虫料理”を“あ〜ん”で食べさせ合うテイクに挑戦。実はチャンプ監督自身は虫を食べた経験が“ゼロ”だと発覚するも、日本語で「オイシイデス」と背中を押す。シーンの撮影後、向井が“逆あ〜ん”でチャンプ監督にお返しすると、初めての味に思わず顔をしかめた監督が「sorry, sorry」と笑いながら謝り、現場は大爆笑となった。
最後に、本作で日本映画デビューを飾るチャンプ監督は「誇らしく、うれしく思っています」とコメント。日本のほかに、タイで3週間に及ぶ撮影を敢行した本作。チャンプ監督は本番前のテストを行わず、俳優の自然な演技をそのまま収める撮影スタイルを取っている。フレキシブルな撮影現場、そしてW主演の2人がオフでもかもし出す“親密な空気”。メイキング映像では“両片想い”のトキメキに満ちている。
