山下智久、初海外ドラマ主演作『神の雫』続編決定、Apple TV+で世界同時配信 シーズン２ファーストルックも公開
俳優・山下智久が主演を務めた日仏米共同製作の連続ドラマ『神の雫／Drops of God』のシーズン2が、Appleの動画ストリーミングサービス「Apple TV+」で来年（2026年）1月21日より全世界同時配信されることが明らかになった。全8話構成で、毎週水曜に1話ずつ、3月11日まで順次配信される予定。あわせて、主要キャラクターの姿を収めたファーストルック映像も公開された。
【画像】来日したフルール・ジェフリエ、オデッド・ラスキン監督と山下智久の3ショット
世界中で愛され、日本のワインブームにも火を付けた漫画『神の雫』（作：亜樹直、画：オキモト・シュウ／講談社）を実写ドラマ化した本作。原作漫画の中心を担う男性キャラクター＝神咲雫をフランス人女性・カミーユに置き換えると同時に、山下智久が演じる聡明なワイン評論家・遠峰一青（とおみね・いっせい）をもう一人の主人公として描いた。
物語は、世界的ワインの権威アレクサンドル・レジェの死をきっかけに始まる。フランス・パリに暮らす娘カミーユと、彼に師事していた遠峰一青が、総額1670億円にも及ぶ巨大なワインコレクションを含む莫大な遺産を巡り、国境を越えた対決を繰り広げる。
日本では2023年に「Hulu」で独占配信されたシーズン1は、「第52回国際エミー賞」最優秀ドラマシリーズ賞（連続ドラマ部門）を受賞。海外の大手映画評論サイトとして著名な「Rotten Tomatoes」では、今もなお批評家スコア100％、オーディエンススコア94%を記録している（10月９日時点）。
シーズン2では、2人がこれまでで最も危険な試練に挑む。テーマは“世界最高のワインの起源”――それは、カミーユの父でさえ解き明かせなかった謎だった。遺産を巡る争いとして始まった旅は、やがて大陸や時代を超えた真実を探し求める旅路へと発展し、忘れ去られた歴史や隠された因縁、長い間封印されてきた秘密が明るみになっていく。
この冒険の中で、2人は自分自身の心の奥底とも向き合うことに。やがて「大切なものをどこまで犠牲にできるのか」という究極の選択を迫られることになる。公開されたファーストルックには、緊張感漂うカミーユと一青の姿が収められ、新たなドラマの幕開けを予感させる。
主演のフルール・ジェフリエがカミーユ・レジェ役、山下が遠峰一青役を続投。監督はオデッド・ラスキン（『ノー・マンズ・ランド』『アブセンシア』）、プロデューサーはクラウス・ジマーマン（『退職教授ハリーの名推理』）、脚本はクオック・ダン・トランが担当、シーズン1のキャスト＆監督が再集結となった。
