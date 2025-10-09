ÅìÂçÀ¸¤¬¼ÂÁ©¤¹¤ëŽ¢¤¶¤Ã¤¯¤êŽ£Âª¤¨¤ë¿ô»ú¤Î»×¹ÍË¡
¡Ê²èÁü¡§w-ken0510 / PIXTA¡Ë
¡Ú½ñ±Æ¤ò¸«¤ë¡Û¡Ø¿ô»ú¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ë30¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ù¡ÊTAC½ÐÈÇ¡Ë
¿ô»ú¤Ë¶¯¤¤¿Í¤È¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¿Í¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¼Â¤Ï¡¢¡Ö¿ô»ú¤Ë¶¯¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¿¤ÀÀ¸¤Þ¤ì»ý¤Ã¤¿¥»¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£·×»»¤Î»ÅÊý¤ò¹©É×¤·¤¿¤ê¡¢¿ô»ú¤ÎÂª¤¨Êý¤ò¤Û¤ó¤Î¾¯¤·ÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Ã¯¤Ç¤â¡Ö¿ô»ú¤Ë¶¯¤¤¡×¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¿ô»ú¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ë30¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ù¡ÊTAC½ÐÈÇ¡Ë¤ò¾å°´¤·¤¿À¾²¬°íÀ¿¤µ¤ó¤¬¡¢·×»»¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥ê¥Ë¥¢¤ÎÂ®ÅÙ¤Ï¿Í´Ö¤¬Êâ¤¯Â®¤µ¤Î²¿ÇÜ¡©
ÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬ÌäÂê¤Ç¤¹¡£
¥ê¥Ë¥¢Ãæ±û¿·´´Àþ¤ÎÂ®ÅÙ¤Ï¤ª¤è¤½»þÂ®500km¡£°ìÊý¤Ç¡¢¿Í´Ö¤¬Êâ¤¯Â®ÅÙ¤Ï¤ª¤è¤½¡ÖÊ¬Â®80m¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤È¤¡¢¥ê¥Ë¥¢Ãæ±û¿·´´Àþ¤ÎÂ®ÅÙ¤Ï¡¢ ¿Í´Ö¤¬Êâ¤¯Â®¤µ¤Î¤ª¤è¤½²¿ÇÜ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤³¤ì¤ò¥Ñ¥Ã¤È²ò¤±¤ë¤Ê¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¿ô»ú¤Ë¶¯¤¤¿Í¡£·×»»¤ÏÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤·¡¢¤É¤¦·×»»¤¹¤ë¤«¤âÌÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡Ä¤½¤ó¤ÊÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡£ÅìÂçÆþ»î¤Ç¤ÏÊ¸·Ï³ØÀ¸¤Ë¤¹¤é100Ê¬´Ö¤Îµ½Ò¼°¿ô³Ø»î¸³¤¬²Ý¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï700²ó°Ê¾å¤â¤Î»ÍÂ§±é»»¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¡¢»×¹ÍÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ã±½ã¤Ê·×»»ÎÏ¤â¤Þ¤¿½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤¿¤¤¤Æ¤¤¤ÎÅìÂçÀ¸¤Ê¤é¤Ð¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤Ï»æ¤È¥Ú¥ó¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â°Å»»¤Ç¥µ¥Ã¤È²ò¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¡¢·×»»¤ÎÂ®¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Êý¿Ë¤òÎ©¤Æ¤ëÂ®¤µ¤¬ÃÊ°ã¤¤¤À¤«¤é¡£Èà¤é¤Ï¿ô»ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÃ±°Ì¡×¤ËÃåÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ëÅÀ¤òÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤ÇÃ¯¤Ç¤â·×»»¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡ÖÃ±°Ì´¹»»¤Î¥³¥Ä¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¿ô»ú¤Ë¶¯¤¤¿Í¤Ï¤¤¤¤Ê¤ê·×»»¤ò»Ï¤á¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤³¤ì¤ÏÃ±°Ì¤¬°ã¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥¸¥ç¥Ö¥º¤È¥¤¥Á¥í¡¼Áª¼ê¤Ï¤É¤Á¤é¤¬¤¹¤´¤¤¤«¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤âÅú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢²¿¤«¤òÈæ¤Ù¤ë»þ¤Ë¤Ï¡Ö¶¦ÄÌ¤Î¼ÜÅÙ¡×¤òÆ³Æþ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤³¤Ç¤ÏÂ®¤µ¤È¤¤¤¦¼ÜÅÙ¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤è¤¯¸«¤ì¤Ð¤³¤ì¤é¡Ö»þÂ®¡×¤È¡ÖÊ¬Â®¡×¤Ç¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï¡¢Àµ¤·¤¤·×»»¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤«°ìÊý¤ËÅý°ì¤·¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ã±°Ì¤òÂ·¤¨¤Æ·×»»¤ò³Ú¤Ë¤¹¤ë
ÌäÂê¤ÏÊ¬Â®¤È»þÂ®¤Î¤É¤Á¤é¤ËÂ·¤¨¤ë¤Ù¤¤«¡£¤É¤Á¤é¤âÆ±¤¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢·×»»¤ÎÆñ°×ÅÙ¤¬Âç¤¤¯°ã¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÊ¬Â®➡»þÂ®¡×¤Î¾ì¹ç¤ÏÊ¬Â®¤Î¿ô»ú¤ò60ÇÜ¤·¤Æ¤¢¤²¤ì¤ÐOK¡£µÕ¤Ë¡¢»þÂ®¤Î¤Û¤¦¤Ï60¤Ç³ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£°ì¸«Æ±¤¸¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢³ä¤ê»»¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡Ö³ä¤êÀÚ¤ì¤ë¤«ÈÝ¤«¡×¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£500¡à60¤Ï¡¢8.3333¡Ä¡Ä¤ÈÀäÂÐ¤Ë³ä¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤â°·¤¤¤Ë¤¯¤¤¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÊ¬Â®80m¡×¤ò¡Ö»þÂ®¡»¡»km¡×¤ËÊÑ´¹¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖÊ¬Â®80m¡×¤Ï¡Ö1Ê¬¤Ë80m¿Ê¤à¡×¤Î°Õ¡£1»þ´Ö¤Ï60Ê¬¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¡Ö60Ê¬¤Ç²¿¥á¡¼¥È¥ë¿Ê¤à¤Î¡©¡Ê¡áÊ¬Â®¤ò60ÇÜ¤¹¤ë¡Ë¡×¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð»þÂ®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£80¡ß60¤ò·×»»¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ä¤ë¤È·å¤¬Âç¤¤¯¤Æ»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤½¤¦¡£¤½¤³¤Ç¡¢80¡ß60¡á8¡ß10¡ß6¡ß10¤ÈÊ¬²ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¹¤ë¤È¡¢³Ý¤±»»¤Ï½ç½ø¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤Æ¤âÅú¤¨¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤òÍøÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢8¡ß6¡ß100¤ËÅ»¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£8¡ß6¤Ï48¤Ç¡¢100ÇÜ¤¹¤ë¤È¤¤Ï¸å¤í¤Ë0¤ò2¤Ä¤Ä¤±¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¡¢Åú¤¨¤Ï4,800m¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¥ê¥Ë¥¢¤Ï»þÂ®500¡Èkm¡É¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÅÌÊâ¤Ï4,800¡Èm¡É¤ÈÃ±°Ì¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£1,000m¤¬1km¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢4800¡à1000=4.8km¤Èµá¤á¤é¤ì¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¤³¤³¤ÇÅÌÊâ¤ÎÂ®¤µ¤¬¡ÖÊ¬Â®80m = »þÂ®4.8km¡×¤ÈÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ÇÃ±°Ì¤¬Â·¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤Ï500km/h¤ò4.8km/h¤Ç³ä¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤Î³ä¤ê»»¤Ï¾¯¡¹¤ä¤ä¤³¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È³Ú¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ö¡à4.8¡×¤Î²¿¤¬ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤«¤Ã¤Æ¡¢¾®¿ôÅÀ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¸¤ã¤¢¡¢¤¤¤Ã¤½¤Î¤³¤È¡Ö¤Û¤Ü5¡×¤È¤ß¤Ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤ò¡Ö³µ¿ô¡×¤È¤¤¤¤¡¢¤¶¤Ã¤¯¤ê·×»»¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤ÏÈó¾ï¤ËÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ö¤¶¤Ã¤¯¤ê¡×¤ÎÅú¤¨¤·¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢¤É¤Î¤°¤é¤¤¤ÎÀºÅÙ¤¬É¬Í×¤«¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¹Í¤¨¤¿¾å¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£500km/h¡à5km/h¡á100¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Ç¥ê¥Ë¥¢¤ÎÂ®¤µ¤¬¿Í´Ö¤ÎÊâ¤¯Â®¤µ¤Î¤ª¤è¤½100ÇÜ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
Çã¤¤Êª¤Ç»È¤¨¤ë¡ª ¡ÖÃ±°Ì¡×¤Î±þÍÑ¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯
¡ÖÃ±°Ì¤Î·×»»¤Ê¤ó¤Æ¡¢¿ô³Ø¤ÎÊÙ¶¯¤Ç¤·¤«»È¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¡ÖÃ±°Ì¤òÂ·¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦»×¹ÍË¡¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤Ç¤ÎÇã¤¤Êª¤ÇÌòÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÀèÆü¡¢»ä¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ø¥¸¥å¡¼¥¹¤òÇã¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¡£Ãª¤Ë¤ÏÆ±¤¸¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¸¥å¡¼¥¹¤¬°Û¤Ê¤ë2¤Ä¤Î¥µ¥¤¥º¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤Á¤é¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬¤ªÆÀ¤«¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ïº¬µò¤òÄó¼¨¤·¤ÆÅú¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ 500mL¡¡126±ß
¢ 900mL¡¡189±ß
¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÂçÍÆÎÌ¤Î¤Û¤¦¤¬¤ªÆÀ¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÄ¾´¶¤¬Àµ¤·¤¤¤Î¤«³Î¤«¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Àµ¤·¤¯Èæ³Ó¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢²Á³Ê¤ÎÃ±°Ì¤ò¡Ö1LÅö¤¿¤ê¡×¤ä¡Ö100mLÅö¤¿¤ê¡×¤Ê¤É¡¢¶¦ÄÌ¤Î´ð½à¤ËÂ·¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Àè¤Û¤É¤Ï¾å¤ÎÃ±°Ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢900mL¤ò1L¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¡£500mL¤ò900mL¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤â¡¢¾®¿ôÅÀ¤Î·×»»¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤À¤«·ù¤Ê´¶¤¸¡£¤½¤³¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¡Ö100mL¤¢¤¿¤ê¤ÎÃÍÃÊ¡×¤ËÂ·¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ü¥È¥ë¤ò¡à500¤È¤«¡à900¤·¤Æ¡¢1mLÅö¤¿¤ê¤ÎÃÍÃÊ¤ò½Ð¤·¤Æ¡Ä¡Ä¤È¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤â¤Ã¤ÈÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¡£500mL¤Î¤Û¤¦¤Ï¡à5¤ò¤¹¤ì¤Ð100mLÅö¤¿¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë900mL¤Î¤Û¤¦¤â¡à9¤ò¤·¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È³Ú¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¾®¥Ü¥È¥ë¡§126±ß ¡à 5 = 25.2±ß/100mL
¢Âç¥Ü¥È¥ë¡§189±ß ¡à 9 =21±ß/100mL
¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡ÖÂçÍÆÎÌ¤Î¤Û¤¦¤¬°Â¤¤¤è¤Ê¡Á¡×¤ÈÄ¾´¶¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤â¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤ªÆÀ¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¡¢Ã±°Ì¤òÂ·¤¨¤¿Èæ³Ó¤ÏÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£500mL¤òÁª¤Ö¿Í¤Ï¡¢¥¸¥å¡¼¥¹¤ò100mL°û¤à¤´¤È¤Ë4±ß¤À¤±Â»¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£µÕ¤ò¸À¤¨¤Ð¡¢¡Ö900mL¤À¤È¥«¥Ð¥ó¤ËÆþ¤ì¤Æ»ý¤Á±¿¤Ù¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¥Ó¥Ë¡¼¥ëÂÞ¤òÇã¤Ã¤Æ»ý¤Á±¿¤Ð¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡¢Â»¼º¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤À¤±¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¤¢¤¨¤ÆÁª¤ÖÍýÍ³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ã±°Ì¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤Æ¡¢¿ô»ú¤Ë¶¯¤¤¿Í¤Ë¤Ê¤ë
¤³¤ì¤Ï¡¢Ã±½ã¤Ê·×»»¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÜ¼Á¤ÏÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤ÈÁªÂòÎÏ¤òÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¡¢¡ÖÆ±¤¸²ÁÃÍ¡ÊÎÌ¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤¤¤¯¤éÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÆü¾ï¤ò²á¤´¤¹¤«ÈÝ¤«¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦½ÅÂç¤Ê¼ÁÌä¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤ò³ÈÄ¥¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÆ¯¤¤Ï1»þ´ÖÅö¤¿¤ê¤¤¤¯¤é¤«¡©¡×¡ÖÅÅ¼Ö¤Ç°ÜÆ°¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¾è¤ê´¹¤¨´Þ¤á¤ª¤ª¤è¤½40Ê¬¤Ç300±ß¡£¥¿¥¯¥·¡¼¤ò»È¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï30Ê¬¤Ç3000±ß¡£¼«Ê¬¤Î»þµë¤È¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤¿¤é¡¢¤É¤Á¤é¤¬ÆÀ¤«¡©¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ½ÃÇ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤ÏËèÆü¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¿ô»ú¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¿ô»ú¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡ÖÄ¾´¶¡×¤ä¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÏÄ¤á¤é¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Ã±°Ì¤Ø¤Î°Õ¼±¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ï¡¢´¶¾ð¤ä¸«¤¿ÌÜ¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤º¡¢»ö¼Â¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÏÀÍýÅª¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶¯ÎÏ¤ÊÉð´ï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤ªÆÀ¤Ê¾¦ÉÊ¤ò¸«È´¤¯½Ö´Ö¡¢¼Ö¤ÎÇ³Èñ¤òÀµ³Î¤ËÈæ³Ó¤¹¤ë½Ö´Ö¡Ä¡ÄÆü¾ï¤Î¤Õ¤È¤·¤¿ÁªÂò¤Î½Ö´Ö¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤òÆ³¤¯¸÷¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æ¿ô»ú¤Ç¤¹¡£¡ÖÃ±°Ì¤òÂ·¤¨¤ë¡×»×¹ÍË¡¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ì¤Ð¡¢¿ô»ú¤Ë¶¯¤¤¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Ï¤º¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÃ±°Ì¤ò¸«Æ¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢º£Æü¤«¤éµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤ß¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¾¯¤·¤À¤±À¤³¦¤¬°ã¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÊÀ¾²¬ °íÀ¿ ¡§ ¥É¥é¥´¥óºù2ÊÔ½¸Ã´Åö¡Ë