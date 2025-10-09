2026年1月23日に公開される齊藤京子主演映画『恋愛裁判』の新映像と本ビジュアルが公開された。

参考：齊藤京子、“好き勝手言われる”ネットの声への本音 「言ったことを後悔させられるように」

本作は、「元アイドルの女性に賠償命令」という新聞記事を目にした深田晃司監督がその内容から着想を得て、構想から10年を経て結実した作品。日本のアイドル界でまことしやかにささやかれる「恋愛禁止ルール」。契約書に記載されたこのルールに反する行動をしたとして所属事務所から契約違反と訴えられ裁判へと発展した一人の女性アイドルの姿を描く。

恋に落ちる人気アイドル、主人公の山岡真衣を演じるのは、元日向坂46でセンターを務めた齊藤。共演には、真衣と恋に落ちる中学時代の同級生・間山敬役に倉悠貴、真衣の所属事務所の野心的なチーフマネージャー・矢吹早耶役に唐田えりか、真衣に対し訴えを起こす所属事務所の社長・吉田光一役に津田健次郎が名を連ねた。

公開された新映像では、齊藤が劇中のアイドル姿を初披露。華やかな衣装を身にまとい、ステージ上でマイクを握りしめている。しかし、一転して恋をしたことで所属事務所から訴えられ、苦悶の表情を浮かべるシーンや、法廷で「自分の気持ちに嘘をつくのは嫌だった」と切実な思いを述べる場面、そして倉演じる間山敬との恋愛シーンなどが次々に映し出される。

あわせて公開された本ビジュアルには、法廷に立つ山岡真衣の姿が写し出される。真っ直ぐに前を見据えるその力強い眼差しは、何を訴えかけるのか。（文＝リアルサウンド編集部）