【台風情報】「台風22号（ハーロン）」 伊豆諸島南部に大雨特別警報 最大級の警戒を 今後の進路は？【9日午前10時30分更新 気象庁 10月9日～10月25日までの16日間天気シミュレーション】
台風22号（ハーロン）に警戒を
気象庁によりますと、非常に強い台風２２号は、きょう（９日）午前８時に八丈島の東南東にあって、１時間におよそ２５キロの速さで東北東へ進んでいます。
【画像を見る】今後の進路予想図／向こう16日間の全国各地の天気は？
中心の気圧は９４０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は５０メートル、最大瞬間風速は７０メートルで、中心から半径１６５キロ以内では、風速２５メートル以上の暴風となっています。
また、中心から半径３９０キロ以内では、風速１５メートル以上の強い風が吹いています。
今後の進路予想図は【画像①】の通りです。
【詳しい台風情報（目次）】
① 台風２２号 今後の進路は？
② 伊豆諸島南部に「大雨特別警報」
③ 台風23号が発生
④ 台風23号 今後の進路は？
⑤ ９日（木）雨と風のシミレーション
⑥ １０日(金) 雨と風のシミレーション
⑦ １１日（土） 雨と風のシミレーション
⑧ １２日（日） 雨と風のシミレーション
⑨ １３日（月）の雨と風のシミュレーション
⑩ １０月は台風に警戒を 気象予報士解説
⑪ 札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・福岡・那覇 １６日間の天気シミレーション
台風22号 今後の進路は？
台風の中心は、
きょう（９日）午前９時には八丈島の東約１００キロ
中心の気圧は９４０ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は５０メートル、
最大瞬間風速は７０メートル
きょう（９日）午後６時には関東の南東
中心の気圧は９４０ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は５０メートル、
最大瞬間風速は７０メートル
あす（１０日）午前６時には日本の東
中心の気圧は９５０ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は４５メートル、
最大瞬間風速は６５メートル
台風はこの後、温帯低気圧に変わり、
あさって（１１日）午前３時には日本のはるか東
中心の気圧は９７６ヘクトパスカル、
最大風速は３５メートル、
最大瞬間風速は５０メートル
が予想されます。
気象庁「伊豆諸島南部に大雨特別警報」を発表
気象庁はきょう（９日）午前６時２３分に、伊豆諸島南部に大雨特別警報を発表しています。
これまでに経験したことのないような大雨となっています。何らかの災害がすでに発生している可能性が高く、警戒レベル５に相当します。
命の危険が迫っているため直ちに身の安全を確保しなければならない状況ですので、最大級の警戒をしてください。
台風23号が発生
気象庁によりますと、台風23号は、きょう（９日）午前６時には日本の南にあって、１時間におよそ２５キロの速さで北西へ進んでいます。
中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２０メートル、最大瞬間風速は３０メートルで、中心から半径２２０キロ以内では風速１５メートル以上の強い風が吹いています。
今後の進路については【画像②】の通りとなっています。
台風23号 進路はどうなる？
台風２３号の中心は、
きょう（９日）午後６時には日本の南
中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は２０メートル、
最大瞬間風速は３０メートル
あす（１０日）午前６時には南大東島の東南東
中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は２０メートル、
最大瞬間風速は３０メートル
あさって（１１日）午前３時には奄美大島の南
中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は２０メートル、
最大瞬間風速は３０メートル
１２日午前３時には九州の南
中心の気圧は９９４ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は２３メートル、
最大瞬間風速は３５メートル
１３日午前３時には日本の南
中心の気圧は９９２ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は２５メートル、
最大瞬間風速は３５メートル
１４日午前３時には日本の東
中心の気圧は９９２ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は２５メートル、
最大瞬間風速は３５メートル
が予想されます。
９日（木）雨と風のシミレーション
9日（木）の雨と風のシミュレーションは、【画像③～⑩】の通りです。
１０日（金）雨と風のシミレーション
10日（金）の雨と風のシミュレーションは、【画像⑨～】の通りです。
１１日（土）雨と風のシミレーション
11日（土）の雨と風のシミュレーションは、【画像⑰～】の通りです。
１２日（日）雨と風のシミレーション
12日（日）の雨と風のシミュレーションは、【画像㉕～】の通りです。
１３日（月）雨と風のシミレーション
13日（月）の雨と風のシミュレーションは、【画像㉝～】の通りです。
「10月の台風」は警戒を！
(宮本大句見 気象予報士)
「今年は季節の進みが遅いため、10月も台風に警戒が必要になっていきそうです」
「平年であれば【画像㊶】のように、8月と9月が台風の発生数、接近数、上陸数が特に多くなっています。台風は太平洋高気圧の縁を回って日本に近づく傾向です」
「9月に比べて10月は、太平洋高気圧の勢力が弱まるため、それにあわせて10月は日本への接近が減ります」
「しかし、今年は季節の進みが遅く、依然として太平洋高気圧の勢力が強い状況です。6日（月）を中心に、平年の8月ごろのような強さになりそうです」
「今後少しずつ高気圧は後退し、季節が進む見込みですが、それに合わせて台風は、これまでの9月に通っていたような経路を今年の10月に通る可能性が考えられます」
「さらに、10月は日本のはるか南の海上のあたりで対流活動が活発になる予想であるため、台風の発生や進路に引き続き注意が必要です」
全国の天気への影響は？
今後の天気への影響はどうなるのか、【画像㊸～】は全国各地の今後16日間の天気の予想です。
今後の気象情報に注意してください。