批判集中の“謎采配”は選手想いの決断 ド軍OBが分析したロバーツ監督の心境「ブルペンは誰が見ても強いとは言えない。だけど…」
佐々木をどのタイミングで起用するか――。ロバーツ監督の手腕が注目を集めている(C)Getty Images
紙一重の判断だった。
現地時間10月6日に行われたフィリーズとの地区シリーズ第2戦、ドジャースは3点リードの9回裏に、今ポストシーズンから守護神的な役割を担っている佐々木朗希ではなく、ベテラン右腕ブレーク・トライネンを起用した。
【動画】これぞクローザー！佐々木朗希がしびれる場面で見事に抑えたシーン
しかし、これが裏目に出る。先頭打者から連打を浴び、無死二、三塁のピンチを招くと、ニック・カステラノスに2点適時打を打たれて1点差に詰め寄られたのだ。
ここでドジャースベンチはたまらず投手交代を決断。アレックス・ベシアがなんとか二死を取ると、さらに佐々木にスイッチ。なんとか1点差を守り抜いた。
もっとも、37歳の右腕の起用には一抹の不安もあった。4月に右前腕の張りで負傷者リスト入りし、不安定なパフォーマンスが続いたトライネンは、レギュラーシーズン最後の10試合で防御率11.74と状態は決して芳しくなかった。
デーブ・ロバーツ監督には「彼は3日に2度の登板したことがあまりない」との思惑もあった。だが、佐々木を最初から起用しなかった采配には、「完全に誤った判断。ササキを選ばなかったのかは理解が出来ない」などと、疑問の声も噴出した。
ロバーツ監督の手腕を問う厳しい意見が飛び交った一方で、「投手を慮った采配だ」と称える声があるのも事実だ。米スポーツ専門局『Sports Net LA』の解説を務める元ドジャースのジェリー・ヘアストンJr.氏は、米YouTubeチャンネル『Foul Territory』において、「正直に言えば、あの場面でロウキ・ササキを（イニングの）最初から投げさせなかったことに誰もが驚いたのは間違いない。ただ、今のドジャースブルペンは、グラスノーやカーショウもブルペン待機させるぐらいに、誰が見ても『強い』とは言えないレベルだ」と指摘。その上で持論を続けた。
「ロバーツは試合後の記者会見で『トライネンを信頼している』と答えたんだ。そして、彼に3つのアウトを取ってもらいたかったとも明かしていた。その表情を見る限りは『やっぱりロウキで行くべきだったかもしれない』と思っていたようにも見えたが、それと同時に彼は『ロウキを酷使したくなかった』とも言ったんだ。私はササキは若くて、アドレナリンがものすごくあるから、疲労が蓄積するとは考えないが、先を見通して慎重に起用したんだと思う」
果たして、現地時間10月8日の同シリーズの第3戦でロバーツ監督はいかなる継投策を講じるか。その采配は大きな注目を集めそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]