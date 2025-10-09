◆Ｕ―２０Ｗ杯 ▽決勝トーナメント１回戦 日本０―１フランス（８日・チリ）

日本がフランスと対戦し、延長戦の末に０―１で敗れ、０３年大会以来の８強進出を逃した。

日本は前半２分、ＭＦ佐藤のパスを受けた左サイドＭＦ斎藤が強烈な左足シュートでゴールを狙うもＧＫに阻まれる。同２０分には裏に抜け出したＭＦ佐藤がゴール前にパスを送るが、斎藤にはわずかに合わず。直後には佐藤が豪快なミドルシュートを放ち、ＧＫがはじいたこぼれ球をＦＷ神田が合わせるもバーを越える。

さらに佐藤、斎藤がミドルシュートを放ち、前半２５分までに何度もフランスゴールに迫った。同２５分にはエリア内でパスをつないで崩したが、ＭＦ大関の折り返しが神田にわずかに合わず。この場面で倒された神田のプレーで日本はリクエストを要求したがファウルは認められず。

同３６分には佐藤のパスを合わせた斎藤のシュートがバーに、直後のＭＦ石井のシュートはポストに阻まれる。さらに斎藤のシュートも惜しくも枠から外れた。

前半終了間際にもＤＦ梅木の右クロスを石井が狙うもミートは出来ず、日本は攻め込みながら前半は０―０で折り返した。

後半立ち上がりも斎藤がエリア内右でシュートを放つも枠を捉えられず。後半６分にはＤＦ小杉の裏へのスルーパスに抜け出した斎藤がＧＫと１対１になるも、ループシュートはＧＫに左手１本に阻まれて最大のチャンスを逃す。

後半１０分までに１６本のシュートをマークしている日本は後半１１分に神田に代えてＦＷ高岡を投入。同１５分は自陣エリア内に侵入されたが、ＤＦ市原がブロック。フランスの左ＣＫもＤＦ喜多が高さを生かしてはね返した。

同２５分には左サイドでボールを受けた石井がカットインから右足シュートもゴール右へ外れ、佐藤のスルーパスに抜け出した高岡の左足シュートはＧＫにブロックされた。同２９分にはＭＦ横山、ＭＦ中川を投入。終了間際にはＭＦ横山が豪快なミドルシュートを放つもＧＫにセーブされる。９０分を終えて０―０で延長戦に突入する。

延長前半５分にはセットプレーから喜多がヘディングシュートを放つも再びバーに阻まれる。同１３分にはフランスにミドルシュートを打たれるもＧＫピサノがセーブ。延長前半終了間際にも右ＦＫからＤＦ市原が頭で狙うも枠から外れて延長後半に突入。同１２分にはカウンターから佐藤がゴール前でシュートを放つもバーを越える。すると同終了間際にエリア内でハンドがあり、フランスにＰＫを与えてしまう。この直後にＧＫ荒木を送り出したが冷静に決められてしまい０―１。直後に佐藤が決定機を迎えたがシュートを決められず、０―１で敗戦。８強に進出した０３年以降は４度敗退するなど関門となってきた決勝Ｔ１回戦で再び敗れた。