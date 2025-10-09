日本時間９日にロサンゼルスで行われている米大リーグ、ナ・リーグ地区シリーズ第３戦のドジャース（西地区１位）―フィリーズ（東地区１位）で、後がないフィリーズが立ち上がりの山本由伸に対し、「奇襲」を仕掛けている。

（デジタル編集部）

初回、先頭はターナー。今季のナ・リーグ首位打者だ。その右打者は３球目をなんとセーフティーバント。山本が落ち着いて処理してアウトにした。消極的にも映る作戦だが、何としても出塁しようという気持ちの表れにも見える。

そして二回は先頭の５番マーシュ。エンゼルス時代の大谷翔平のチームメートだ。この俊足の左打者も初球にバントの構えを見せた。外角低めの直球を見送り、２球目以降はバントの構えは見せなかった。

レギュラーシーズンでは防御率２・４９、特に９月は４試合で０・６７と向かうところ敵なし、といった感じの山本。ポストシーズンに入っても日本時間２日のワイルドカードカードシリーズのレッズ戦では、七回途中まで自責点０と、絶好調だ。この強敵に対し、なんとか攻略しようと揺さぶりをかけてきた形だ。強打のフィリーズ打線が、なりふり構わず、必死に、由伸から得点をもぎ取ろうとしているが、三回まで無安打に抑えられている。