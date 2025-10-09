日本デビューも…夫と離婚して彼氏と再婚すると発表するも破局した元韓国アイドル、児童虐待で有罪が確定

日本でも人気を誇ったガールズグループT-ARA出身のアルムの控訴が棄却され、有罪が確定した。

【写真】離婚訴訟中に新しい恋人とお祝いするアルム

10月9日、複数の韓国メディアによると、水原（スウォン）地方裁判所・安山（アンサン）支部刑事9単独は、児童虐待および名誉毀損などの容疑で起訴され、懲役刑の執行猶予判決を受けたアルムの控訴を9月16日に棄却していたことがわかった。

アルムは子どもたちの前で元夫キム氏に暴言を浴びせるなど精神的に虐待した容疑と、交際相手に関する裁判判決文を公開した人物をインターネット放送で中傷し、名誉を毀損した容疑で起訴された。

彼女は、元夫キム氏が「子どもの顔に糞や小便をした」などとして児童虐待および家庭内暴力を行ったと主張したが、警察と検察はキム氏の児童福祉法違反（児童虐待）容疑について「嫌疑なし」の処分を下した。

その後、アルムは児童虐待の容疑をすべて認めた。

裁判所は「アルムは子どもに関する部分についてすべての容疑を認めている。名誉毀損については“中傷の意図はなかった”と主張しているが、事実関係を確認する努力もなく“判決文が操作された”などと根拠のない発言をし、少なくとも未必の故意が認められる」として、懲役8カ月、執行猶予2年を言い渡していた。

（写真＝アルムInstagram）

アルムは2012年7月にガールズグループT-ARAに合流したが、わずか1年余りでグループを脱退。2019年に2歳年上の実業家キム氏と結婚し、2人の息子をもうけたが、2023年12月に離婚訴訟中であると明らかにした。

さらに離婚手続きがまだ完了していない状態で、新たな恋人A氏との交際および再婚・妊娠の知らせを伝え、注目を集めた。

その後もアルムはたびたび物議を醸した。

特に今年1月、彼女とA氏はファンや知人から約3700万ウォン（約370万円）を借りたまま返済しなかったとして在宅起訴された。裁判所は8月、詐欺容疑で起訴されたアルムとA氏の控訴審で、アルムに懲役4カ月、執行猶予1年を、A氏に懲役1年4カ月をそれぞれ言い渡した。

裁判所は「イ・アルムはA氏が自身のファンらを相手に詐欺行為を働くことを知りながら共謀し、被害者に繰り返し犯行を行っており、その罪は軽くない」と指摘。その一方で「犯行を反省し、一部被害者と和解した点を考慮すると、原判決の刑はやや重く不当だ」と判示した。

◇アルム プロフィール

1994年4月19日生まれ。本名イ・アルム。2012年7月にガールズグループT-ARAに合流してデビュー。しかし翌年7月にグループを脱退した。2019年8月、インスタグラムを通じて同年10月に一般人の事業家と結婚することと、妊娠中であることを発表。2020年5月に息子を出産した。2022年5月に夫婦でバラエティ番組に出演し、夫との不仲とうつ病を患っている事実を告白。それでも同年12月29日には次男を出産している。しかし2023年12月に離婚すると発表し、同時に新しい恋人と再婚するとも明らかにした。