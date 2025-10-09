東方神起・ユンホ、初ソロフルAL『I-KNOW』リリース決定　前作に続きショートフィルムも公開

東方神起のユンホが、初のソロフルアルバムをリリースすることが決定した。

ユンホが11月5日に発表する1stフルアルバム『I-KNOW』には、ダブルリード曲『Body Language』『Stretch』をはじめ、幅広いジャンルの10曲が収録される。

アルバム発売に先立ち、10月13日には『Body Language』を先行公開。さまざまなプロモーションを展開しながら、期待感を高めていく予定だ。

最近のユンホの活動は多岐にわたる。Disney＋オリジナルシリーズ『パイン ならず者たち』で俳優として高い評価を得たほか、ファッション誌、テレビ、ユーチューブなど、あらゆる媒体で活躍を続けている。

9日には東方神起の公式YouTubeチャンネルで、フェイクドキュメンタリー形式の『SNEAK PEEK : You Know, LA Desert Set?』が公開された。ロサンゼルスを舞台に映画監督・俳優・モーテルの長期滞在客まで1人3役を演じ、新たな魅力とウィットあふれる演出、独自の設定が話題を呼んでいる。

（画像＝SMエンターテインメント）

この映像は、前作の3rdソロミニアルバム『Reality Show』リリース時に公開されたショートフィルム『NEXUS』の続編的位置づけでもある。前作のエンディングで映画監督として登場したユンホの物語を引き継ぎながら、さらに拡張された世界観を描き出し、新譜の幕開けをより特別なものにした。

ユンホの1stフルアルバム『I-KNOW』は、11月5日18時に各音楽配信サイトで全曲公開される。

◇ユンホ プロフィール

1986年2月6日生まれ。本名チョン・ユンホ。2003年12月、東方神起のリーダーとしてデビューした。誠実で真面目、ストイックな姿勢から“熱血リーダー”、“情熱マンスール”、“アイドルの教科書”などと親しまれている。ファンだけでなく他のアイドルからも好感度が高い。同じく東方神起のチャンミン曰く、「僕が水で、（ユンホは）火のような性格。正反対だからお互いが補い合っている」。ドラマ『夜警日誌』『メロホリック』『私たちの人生レース』『パイン ならず者たち』などにも出演。