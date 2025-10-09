自民党の三原じゅん子・こども政策担当相が2025年10月8日、Xで自身をめぐる報道に反論した。

「ここに隠れているの三原じゅん子ですか？」

三原氏をめぐっては、自民党の総裁選終了後に小泉進次郎農水相が公開した記念写真について、SNSで疑惑が噴出。

高市早苗前経済安全保障担当大臣との決選投票で敗れた小泉氏は、総裁選終了後の4日夜、小泉陣営の集合写真を添え「最高のチームに支えられた総裁選2025が終わりました」として選挙戦を支えたメンバーへの感謝をXに投稿した。

このとき公開された写真の左上には、三原氏と思われる女性の姿があった。

ネイビーのハイネックトップスを着た明るいブラウンのショートカットの女性が、カメラから顔を背けるように向かって左を向いているように見える写真で、SNSでは「ここに隠れているの三原じゅん子ですか？」「勝ってれば最前列に来てただろうな」などの憶測を呼んだ。

「私逃げも隠れも致しません」

こうした中、三原氏は「女性自身」が7日にウェブサイトで公開した「『恥ずかしくないのかな』進次郎氏支援の有名女性議員 敗北後の記念写真での"隠れぶり"に騒然」との記事を引用し、反論した。

「なにも恥ずかしくありません。残念ですが違う角度からのカメラにはしっかり写っていますし。私逃げも隠れも致しません。小泉選対の事務総長ですから」

しかし、三原氏の投稿には「他の『しっかり写ってる』写真を提示して欲しいのですが 野田聖子氏のインスタ写真でもあなたは居ませんよ？」「違う角度からのカメラにはしっかり写っている...ならば、それを提示し疑惑を払拭すればいいだけだし、逃げも隠れも致さないのであればコメント欄も封鎖しなければいい」などとする指摘が相次いだ。

三原氏がコメント欄の制限していることについても、「リプ欄を閉じるのは逃げではないの？」など不満の声も出ている。