¥«¥Ö¥¹»Ø´ø´±¡¡½é²ó¤Î¡È¥¹¥ß4¡É¤Ë¡ÖËè²ó¤¬1²ó¤À¤È»×¤¨¤È¸À¤¦¡×¡¡µÕÅ¾¿Ê½Ð¤Ø¡Ö¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÁ´Éô¤ä¤ë¡×
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè3Àï¡¡¥«¥Ö¥¹4¡½3¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡Ê2025Ç¯10·î8Æü¡¡¥·¥«¥´¡Ë
¡¡¥«¥Ö¥¹¤Ï8Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡Ë¡¢¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè3Àï¤Ë4¡½3¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¤·¡¢ÄÌ»»1¾¡2ÇÔ¤È¤·¤¿¡£¡Ö4ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¥«¥Ö¥¹¤ÎÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¡Ê31¡Ë¤Ï3²ó¤Ëº¸Ãæ´ÖÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É4ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡1ÅÀ¤òÄÉ¤¦½é²ó¡¢1ÈÖ¤Î¥Ö¥Ã¥·¥å¤¬±¦Ãæ´Ö¤ØÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥¢¡¼¥Á¤òÊü¤Ã¤¿¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÆ±°ì¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥¢¡¼¥Á2ËÜ¤òÊü¤Ã¤¿¤Î¤Ï»Ë¾å½é¡£¤³¤Î°ìÈ¯¤ÇÂÇÀþ¤¬ÌÜ³Ð¤á¤¿¡£°ÂÂÇ¡¢»Íµå¤ÇÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤·¡¢4ÈÖ¤ÎÎëÌÚÀ¿Ìé¤Ï±¦Íã¼ê¥Õ¥ê¥ê¥Ã¥¯¤Î¹¥Êá¤Ë¤¢¤¦±¦Èô¤ËÅÝ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢2»àËþÎÝ¤«¤é¥¯¥ë¡¼¥¢¡¼¥à¥¹¥È¥í¥ó¥°¤¬±¦Á°2ÅÀÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Ç¥Ö¥ë¥ï¡¼¥ºÀèÈ¯¤Î¥×¥ê¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ï¸òÂå¡£ÀèÈ¯Åê¼ê¤òÁá¡¹¤ËKO¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ß¡¢¤µ¤é¤ËË½Åê¤Ç²ÃÅÀ¤·¡¢¤³¤Î²ó°ìµó4ÆÀÅÀ¤·¤ÆµÕÅ¾¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï¥Ö¥ë¥ï¡¼¥ºµß±ç¿Ø¤ÎÁ°¤ËÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬Åê¼ê¿Ø¤¬Ç´¤Ã¤¿¡£1ÅÀº¹¤Î8²ó¤Ï2»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢¥±¥é¡¼¤¬Á°¤ÎÂÇÀÊ¤ÇËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥¦¥¢¡¼¥º¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢9²ó¤âÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£6Åê¼ê¤Î·ÑÅê¤ÇÈ¿·â¤ò¤·¤Î¤¤¤À¡£
¡¡¥«¥¦¥ó¥»¥ë´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÌÀÆü¤Ï¡¢¤¦¤Á¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ËËè²ó¤¬1²ó¤À¤È»×¤¨¤Ã¤Æ¸À¤¦¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾éÃÌ¤òÈô¤Ð¤·¤¿¾å¤Ç¡Öº£¤Î¤¦¤Á¤Î¹¶·â¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¤Î¤ä¤êÊý¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¸«¤Æ¤ÎÄÌ¤ê¡¢Áê¼ê¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤«¤é¤âÊ¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡Ê¥Ö¥Ã¥·¥å¡Ë¤Ïº£¤ä¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ç°ìÈÖ·Ù²ü¤µ¤ì¤ëÂÇ¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Áê¼ê¤ÏÈà¤òÈò¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÂç¤¤Ê¾Ú¤À¡£´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Èà¤Ïº£¥·¥ê¡¼¥º²¿ÅÙ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡Éé¤±¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤Î¾õ¶·¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤¬¡ÖÀµÄ¾¡¢³Ú¤·¤¯¤â¤¢¤ê¡¢Æ±»þ¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤Ç¤â¡¢ÌÀÆü¤â¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀï¤¦¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ï¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤Ê¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤¬¼«Á³¤ÈÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÁ´Éô¤ä¤ë¡£¾¯¤·¤Ç¤âÍÍø¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤é¡¢Á´Éô»È¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸å¤¬¤Ê¤¤¾õ¶·¤«¤éËÜµòÃÏ¤ËÌá¤Ã¤Æ1¾¡¤òÊÖ¤·¤¿¡£Âè4Àï¤Ï9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¸áÁ°10»þ8Ê¬»î¹ç³«»ÏÍ½Äê¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£